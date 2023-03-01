https://sputniknews.com.tr/20230301/turkiye-tekel-bayileri-platformu-tekel-bayilerinde-kizilay-soda-urunlerini-satmama-karari-aldik-1067649329.html
Türkiye Tekel Bayileri Platformu: Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık
Türkiye Tekel Bayileri Platformu: Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık
Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, Kızılay soda ürünlerinin satılmayacağı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T13:27+0300
2023-03-01T13:27+0300
2023-03-01T13:28+0300
türkiye
türkiye tekel bayileri platformu
kızılay
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybars, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık" dedi.
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türkiye tekel bayileri platformu, kızılay
türkiye tekel bayileri platformu, kızılay
Türkiye Tekel Bayileri Platformu: Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık
13:27 01.03.2023 (güncellendi: 13:28 01.03.2023) Abone ol
Türkiye Tekel Bayileri Platformu'ndan yapılan açıklamada, Kızılay soda ürünlerinin satılmayacağı bildirildi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybars, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Tekel Bayileri Platformu ( TTBP) olarak Tekel bayilerinde Kızılay Soda ürünlerini satmama kararı aldık" dedi.