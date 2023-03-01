TBMM Genel Kurulu'nda Ahmet Şık'a kınama cezası verildi

"Siz devlete, kurumlarına her türlü hakareti edip, kahve ağzıyla küfürleri yapıp bu devletin maaşını nasıl alırsınız? Bu da bizim ayıbımız olsun. Tarih bu günleri de yazacak. Bu dil, bu yaklaşım, yanlış bir tarz. Siz bağırınca korkuyor muyuz? Siz bağırınca sorunlar bitiyor mu? Siz bağırınca yaralar sarılıyor mu? O konuşmanızın bu ülkeye, geçtim bu partiye, geçtim şahsınıza, geçtim bölgeye zerre kadar faydası oldu mu? Hepiniz de biliyorsunuz Ahmet Şık, şov vekili. 1,5 ayda bir buraya gelecek, kendisine verilen beş dakikalık konuşmada böğürecek, bağıracak, hakaret edecek ve sonrasında kendi mahallesindeki malum yere gidip çay içecek. Vekillik bu değil. İçtüzük gereği tartışmasız o ifadelerin karşılığı, disiplin gerektirir."