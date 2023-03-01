https://sputniknews.com.tr/20230301/sudan-disisleri-bakani-sadik-sudan-turkiye-ile-daha-fazla-isbirligini-arzuluyor-1067630341.html
Sudan Dışişleri Bakanı Sadık: Sudan, Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyor
Sudan Dışişleri Bakanı Sadık: Sudan, Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyor
Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, ülkesinin birçok alanda Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuladığını ifade etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T02:22+0300
2023-03-01T02:22+0300
2023-03-01T02:22+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ali sadık
hartum
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Bakan Sadık, başkent Hartum'daki makamında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ve Afrika Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Köse'yi kabul etti.Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutuna övgüde bulunan Sadık, "Sudan, araştırma, eğitim ve kapasite geliştirme başta olmak üzere her alanda Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyor" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Çobanoğlu da Sudan'ın, Afrika'ya açılan bir bağlantı ve giriş kapısı olarak stratejik konumu nedeniyle Türkiye için önemli olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan da diplomatik kadrolar için bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim alanlarındaki işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Sudan Dışişleri Bakanlığı ve Sudan üniversitelerinde yaptığı görüşmeler hakkında Bakan Sadık'ı bilgilendirdi.
hartum
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ali sadık, hartum
Sudan Dışişleri Bakanı Sadık: Sudan, Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyor
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Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, ülkesinin birçok alanda Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuladığını ifade etti.
Bakan Sadık, başkent Hartum'daki makamında, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ve Afrika Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Köse'yi kabul etti.
Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin boyutuna övgüde bulunan Sadık, "Sudan, araştırma, eğitim ve kapasite geliştirme başta olmak üzere her alanda Türkiye ile daha fazla işbirliğini arzuluyor" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Çobanoğlu da Sudan'ın, Afrika'ya açılan bir bağlantı ve giriş kapısı olarak stratejik konumu nedeniyle Türkiye için önemli olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan da diplomatik kadrolar için bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim alanlarındaki işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Sudan Dışişleri Bakanlığı ve Sudan üniversitelerinde yaptığı görüşmeler hakkında Bakan Sadık'ı bilgilendirdi.