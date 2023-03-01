https://sputniknews.com.tr/20230301/stoltenberg-finlandiya-ve-isvec-icin-kesin-bir-tarih-veremem-1067638344.html

Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç için kesin bir tarih veremem

Stoltenberg: Finlandiya ve İsveç için kesin bir tarih veremem

Finlandiya'da Başbakan Sanna Marin ile görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini 'mümkün kılmak için çok... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T10:20+0300

2023-03-01T10:20+0300

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki görüşmeleri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İkilinin gündeminde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvuruları ile Türkiye ve Macaristan'ın henüz bu başvurulara onay vermemiş olması da vardı.Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ne zaman mümkün olacağına yönelik beklentisi sorulan Başbakan Sanna Marin, ' üyelik için birlikte başvuru yaptıkları İsveç ile birlikte tüm kriterleri karşıladıklarını' dile getirerek ülkesinin NATO üyelik sürecinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde tamamlanmış olmasını ümit ettiğini söyledi.'Macaristan'ın özel bir ihtiyacı var mı bilemiyorum'Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin olarak "Şu anda üye olmayı ümit ederdik ama hala bekliyoruz" diyen Marin, "Üyelik durumu şu anda Türkiye ve Macaristan'a bağlı. Bu ülkelerin kendi süreçlerinin çok geç olmadan tamamlanmasını bekliyoruz. Bunun, yazın Vilnius'da yapılacak zirveden önce olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.Macaristan'ın onay süreciyle ilgili bir gecikmeden haberdar olup olmadığı, bir engel bekleyip beklemediği sorulan Marin, "Macaristan'ın özel bir ihtiyacı olup olmadığından haberim yok. Başından beri Finlandiya veya İsveç'in üyeliği hakkında bir sorun olmadığını, onaylayacaklarını söylediler. Kendi süreç ve takvimleri var. Biz bunu bekliyoruz. Macaristan Başbakanı Victor Orban ile birçok kez konuştum. Son görüşmemizde de takvimleri olduğunu, onaylayacaklarını söyledi. Başvurumuzla ilgili bir kez bile bir şarttan söz etmediler. Tam tersine onay vereceklerini ama bunun biraz zaman alacağını söylediler" dedi.'Artık üyeliklerine onay vermenin zamanı geldi'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ne zaman mümkün olabileceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, kararın ayrı ayrı 30 NATO müttefikinin meclislerine ait olduğunu, 28 ülkenin onay verdiğini, Türkiye ve Macaristan'ın onayının beklendiğini hatırlattı.'İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiklerini, artık üyeliklerine onay vermenin zamanı geldiğini' ifade eden Stoltenberg, bunu Türkiye'de geçen hafta görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiğini, bu doğrultuda 9 Mart'ta Brüksel'de üç ülkenin bir araya geleceğini aktardı.Stoltenberg, üyeliğin hem İsveç ve Finlandiya için hem de NATO için iyi olacağını dile getirerek "Kesin bir tarih veremem ancak bunu mümkün kılmak için çok çalışıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/stoltenberg-martta-turkiye-isvec-ve-finlandiya-uclu-toplantisinda-erdogan-ile-mutabik-kaldik-1067453477.html

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