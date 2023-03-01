https://sputniknews.com.tr/20230301/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosovayla-gorusmeler-surecek-1067631497.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'yla görüşmeler sürecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'yla görüşmeler sürecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova'yla görüşmelerin süreceğini ancak Kosova'yı tanımayacaklarını söyledi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T05:00+0300

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dünya

aleksandr vucic

kosova

sırbistan

görüşme

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Sırp lider Aleksandr Vucic, yerel bir televizyon kanalında, 27 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell öncülüğünce, Brüksel'de Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldiği görüşmeyi değerlendirdi.Ülkesinin, kamuoyunda Fransız-Alman Planı olarak bilinen öneriyi görüşmeye hazır olduğunu belirten Vucic, "Brüksel'de bir görüşme oldu, anlaşamadık, konuştuk, görüşmelere devam edeceğiz ve daha birçok görüşme olacak" dedi.Vucic, Kosova'yı tanımayacaklarını ve Kosova'nın Birleşmiş Milletlere (BM) girmesini kabul etmeyeceklerini ifade ederek Kosova ile ilişkilerin normalleşmesi için çalışacaklarını ve barış içerisinde yaşamak istediklerini kaydetti.Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

https://sputniknews.com.tr/20230204/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-sirbistan-natoya-girmek-istemiyor-1066554929.html

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