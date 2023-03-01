https://sputniknews.com.tr/20230301/samandag-belediye-baskani-eryilmaz-devlet-olmadan-yaralari-sarmamizin-imkani-yok-1067658702.html

Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok

Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok

Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, depremin ardından siyaset yapmanın hiç kimseye yakışmayacağını ve yaraların hızlı bir şekilde sarılabilmesi için devlet ile... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:15+0300

2023-03-01T15:15+0300

2023-03-01T15:15+0300

ankara farki

deprem

hatay

samandağ

refik eryılmaz

esnaf

tarım

hayvancılık

radyo

koordinasyon

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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Eryılmaz programda, Hatay’ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası son gelişmeleri aktardı.‘Bu dönem kenetlenme dönemi’11 ili etkisi altına alan ve peş peşe yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerini azaltabilmek adına herkesin birlik ve beraberlik içinde olmasının önemini vurgulayan Eryılmaz, şu açıklamaları yaptı:‘Okullar eğitime başlamalı’Deprem bölgesinin dışına doğru yaşanan göçü durdurmanın ancak o bölgedeki hayatı normalleştirme ile mümkün olabileceğini, bunun için de bir an önce eğitime başlanması gerektiğini savunan Eryılmaz, “Buranın olağan yaşama dönmesi için hızlı bir şekilde alt yapının tamamlanması lazım. Esnafın işyerini açması lazım, onun ortamını yaratmamız lazım. Molozların bir an önce kaldırılması lazım, okulların açılması lazım. Birçok vatandaşta çocukların eğitimi kaygısı var. En az 6-7 ay okulların açılmayacağı yönünde bir algı oluştu. Bu nedenle eğitimden geri kalmamaları için çocuklarını farklı illere götürdüler. Eğitimle ilgili sıkıntı olmasa şu anda şehir dışına çıkanların yüzde 80’i geri döner” dedi.‘Depremzedeler hayvanlarını satmak zorunda kaldı’Depremin hayvancılık konusuna etkilerini de aktaran Eryılmaz, “Bu depremle birlikte hayvan besleyen vatandaşlarımızın önemli bir bölümü hayvanını satmak zorunda kaldı. Çünkü yem sıkıntısı yaşandı. Barınak ile ilgili sıkıntı var. Hayvanların üzerine çatılar çöktüğü için baya bir hayvan da öldü. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte devlet bu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı yeniden o hayvanlarını besleyebilecekleri noktaya getirmesi gerekiyor. Ya hayvan desteği sağlanacak ya da yeni alanlar oluşturup oraya transfer etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Şehri dağlık alana taşımayı planlıyoruz’Şehrin güvenli bir bölgeye taşınabilmesi için sahada gözlemler yaptığını dile getiren Eryılmaz, dağlık ve kayalık alanın bundan sonraki dönem için uygun olabileceğini belirtti. Eryılmaz, konu ile ilgili de şunları söyledi:‘Herkesin fedakarlık yapması gerekir’Deprem bölgesinde Samandağ Belediyesi’nin de bir depremzede olduğunu, belediyenin üzerinde 130 bin insanın sorumluluğu olduğu bilincine varılarak özveri ile çalışılması gerektiğini kaydeden Eryılmaz, “Herkes belediyeden hizmet bekliyor. ‘Samandağ belediyesi nerede? Neden şunu, bunu yapmadınız?’ Bir yerde deprem yaşanıyorsa deprem bölgesinde yaşayan herkes depremzededir. Mesela bizim belediyemiz göçtü, eşyalarımızın çoğunu çıkaramadık, bazı personellerimiz hayatını kaybetti, bazıları ailelerini kaybetti, çoğu evlerini kaybetti, çocuklarını okula götürenler var. Biz şu anda hayatta kalan arkadaşlarla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Çok önemli görevler de üstlenmiş arkadaşlar, çok iyi çalışıyoruz. Ama ciddi de sıkıntılarımız var. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

hatay

samandağ

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deprem, hatay, samandağ, refik eryılmaz, esnaf, tarım, hayvancılık, radyo, koordinasyon, eğitim, аудио, yardım