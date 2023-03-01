https://sputniknews.com.tr/20230301/samandag-belediye-baskani-eryilmaz-devlet-olmadan-yaralari-sarmamizin-imkani-yok-1067658702.html
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, depremin ardından siyaset yapmanın hiç kimseye yakışmayacağını ve yaraların hızlı bir şekilde sarılabilmesi için devlet ile... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:15+0300
2023-03-01T15:15+0300
2023-03-01T15:15+0300
ankara farki
deprem
hatay
samandağ
refik eryılmaz
esnaf
tarım
hayvancılık
radyo
koordinasyon
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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Eryılmaz programda, Hatay’ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası son gelişmeleri aktardı.‘Bu dönem kenetlenme dönemi’11 ili etkisi altına alan ve peş peşe yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerini azaltabilmek adına herkesin birlik ve beraberlik içinde olmasının önemini vurgulayan Eryılmaz, şu açıklamaları yaptı:‘Okullar eğitime başlamalı’Deprem bölgesinin dışına doğru yaşanan göçü durdurmanın ancak o bölgedeki hayatı normalleştirme ile mümkün olabileceğini, bunun için de bir an önce eğitime başlanması gerektiğini savunan Eryılmaz, “Buranın olağan yaşama dönmesi için hızlı bir şekilde alt yapının tamamlanması lazım. Esnafın işyerini açması lazım, onun ortamını yaratmamız lazım. Molozların bir an önce kaldırılması lazım, okulların açılması lazım. Birçok vatandaşta çocukların eğitimi kaygısı var. En az 6-7 ay okulların açılmayacağı yönünde bir algı oluştu. Bu nedenle eğitimden geri kalmamaları için çocuklarını farklı illere götürdüler. Eğitimle ilgili sıkıntı olmasa şu anda şehir dışına çıkanların yüzde 80’i geri döner” dedi.‘Depremzedeler hayvanlarını satmak zorunda kaldı’Depremin hayvancılık konusuna etkilerini de aktaran Eryılmaz, “Bu depremle birlikte hayvan besleyen vatandaşlarımızın önemli bir bölümü hayvanını satmak zorunda kaldı. Çünkü yem sıkıntısı yaşandı. Barınak ile ilgili sıkıntı var. Hayvanların üzerine çatılar çöktüğü için baya bir hayvan da öldü. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte devlet bu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı yeniden o hayvanlarını besleyebilecekleri noktaya getirmesi gerekiyor. Ya hayvan desteği sağlanacak ya da yeni alanlar oluşturup oraya transfer etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Şehri dağlık alana taşımayı planlıyoruz’Şehrin güvenli bir bölgeye taşınabilmesi için sahada gözlemler yaptığını dile getiren Eryılmaz, dağlık ve kayalık alanın bundan sonraki dönem için uygun olabileceğini belirtti. Eryılmaz, konu ile ilgili de şunları söyledi:‘Herkesin fedakarlık yapması gerekir’Deprem bölgesinde Samandağ Belediyesi’nin de bir depremzede olduğunu, belediyenin üzerinde 130 bin insanın sorumluluğu olduğu bilincine varılarak özveri ile çalışılması gerektiğini kaydeden Eryılmaz, “Herkes belediyeden hizmet bekliyor. ‘Samandağ belediyesi nerede? Neden şunu, bunu yapmadınız?’ Bir yerde deprem yaşanıyorsa deprem bölgesinde yaşayan herkes depremzededir. Mesela bizim belediyemiz göçtü, eşyalarımızın çoğunu çıkaramadık, bazı personellerimiz hayatını kaybetti, bazıları ailelerini kaybetti, çoğu evlerini kaybetti, çocuklarını okula götürenler var. Biz şu anda hayatta kalan arkadaşlarla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Çok önemli görevler de üstlenmiş arkadaşlar, çok iyi çalışıyoruz. Ama ciddi de sıkıntılarımız var. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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İsmet Özçelik
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
deprem, hatay, samandağ, refik eryılmaz, esnaf, tarım, hayvancılık, radyo, koordinasyon, eğitim, аудио, yardım
deprem, hatay, samandağ, refik eryılmaz, esnaf, tarım, hayvancılık, radyo, koordinasyon, eğitim, аудио, yardım
Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz: Devlet olmadan yaraları sarmamızın imkanı yok
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Samandağ Belediye Başkanı Eryılmaz, depremin ardından siyaset yapmanın hiç kimseye yakışmayacağını ve yaraların hızlı bir şekilde sarılabilmesi için devlet ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Eryılmaz programda, Hatay’ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası son gelişmeleri aktardı.
‘Bu dönem kenetlenme dönemi’
11 ili etkisi altına alan ve peş peşe yaşanan depremlerin yıkıcı etkilerini azaltabilmek adına herkesin birlik ve beraberlik içinde olmasının önemini vurgulayan Eryılmaz, şu açıklamaları yaptı:
“Devlet olmadan, devletin kurumları olmadan bizim bu sorunu çözmemiz, bu yaralarımızı sarmamız, tekrar normal hayata dönme şansımız hiç yok. Onu net söylemek lazım. Bu kadar büyük bir felaket karşısında, bu kadar acıların bu kadar yıkımın olduğu yerde siyaset yapmak hiç kimseye yakışmaz. Biz hep bundan kaçınmaya çalıştık. Bu dönem birlik ve beraberlik dönemi, kenetlenme dönemi. Devlet kurumlarımızın burada biraz daha organize, biraz daha koordinasyonu sağlayan, bizimle sürekli diyalog kuran, çözüm noktasında bizimle talepleri ve önerileri paylaşan bir noktada olmasını bekleriz. Çünkü burayı biz biliyoruz, buranın coğrafyasını, insanının karakteristik yaşam tarzını, sosyo-ekonomik durumunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin geleceğini kurarken bütün bu verileri bilen bir noktadan hareket etmek zorundayız.”
‘Okullar eğitime başlamalı’
Deprem bölgesinin dışına doğru yaşanan göçü durdurmanın ancak o bölgedeki hayatı normalleştirme ile mümkün olabileceğini, bunun için de bir an önce eğitime başlanması gerektiğini savunan Eryılmaz, “Buranın olağan yaşama dönmesi için hızlı bir şekilde alt yapının tamamlanması lazım. Esnafın işyerini açması lazım, onun ortamını yaratmamız lazım. Molozların bir an önce kaldırılması lazım, okulların açılması lazım. Birçok vatandaşta çocukların eğitimi kaygısı var. En az 6-7 ay okulların açılmayacağı yönünde bir algı oluştu. Bu nedenle eğitimden geri kalmamaları için çocuklarını farklı illere götürdüler. Eğitimle ilgili sıkıntı olmasa şu anda şehir dışına çıkanların yüzde 80’i geri döner” dedi.
‘Depremzedeler hayvanlarını satmak zorunda kaldı’
Depremin hayvancılık konusuna etkilerini de aktaran Eryılmaz, “Bu depremle birlikte hayvan besleyen vatandaşlarımızın önemli bir bölümü hayvanını satmak zorunda kaldı. Çünkü yem sıkıntısı yaşandı. Barınak ile ilgili sıkıntı var. Hayvanların üzerine çatılar çöktüğü için baya bir hayvan da öldü. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte devlet bu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı yeniden o hayvanlarını besleyebilecekleri noktaya getirmesi gerekiyor. Ya hayvan desteği sağlanacak ya da yeni alanlar oluşturup oraya transfer etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
‘Şehri dağlık alana taşımayı planlıyoruz’
Şehrin güvenli bir bölgeye taşınabilmesi için sahada gözlemler yaptığını dile getiren Eryılmaz, dağlık ve kayalık alanın bundan sonraki dönem için uygun olabileceğini belirtti. Eryılmaz, konu ile ilgili de şunları söyledi:
“Biz atanan valimiz ile alanları gezdik ‘Neresi olabilir, neresi olmayabilir, belediyenin arazisi var mı, yok mu?’ diye. Biz daha çok yamaçlarda, dağlık alanlarda geniş bir arazimiz var ve şehrin oraya taşınması gerektiği konusunda düşüncemizi ifade ettik. Hem burada deprem kuşağında olmamızdan kaynaklı depreme dayanıklı bir bölge, biraz tepelik ve kayalık bir alan var orada yukarıda. Şehri oraya taşısak hem merkezi rahatlatırız hem yeni, modern bir şehir yaratma fırsatı yakalamış oluruz. Ayrıca orası da güvenli bir bölge. Mesela depremden en az etkilenen bölgeler daha çok dağlık ve sert zeminin olduğu bölgeler. Biraz da oraya taşımak lazım. Maalesef zamanında o bölgeler tarım alanı ilan edilmiş, Samandağ’ın en verimli ovası da imara açılmış.”
‘Herkesin fedakarlık yapması gerekir’
Deprem bölgesinde Samandağ Belediyesi’nin de bir depremzede olduğunu, belediyenin üzerinde 130 bin insanın sorumluluğu olduğu bilincine varılarak özveri ile çalışılması gerektiğini kaydeden Eryılmaz, “Herkes belediyeden hizmet bekliyor. ‘Samandağ belediyesi nerede? Neden şunu, bunu yapmadınız?’ Bir yerde deprem yaşanıyorsa deprem bölgesinde yaşayan herkes depremzededir. Mesela bizim belediyemiz göçtü, eşyalarımızın çoğunu çıkaramadık, bazı personellerimiz hayatını kaybetti, bazıları ailelerini kaybetti, çoğu evlerini kaybetti, çocuklarını okula götürenler var. Biz şu anda hayatta kalan arkadaşlarla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Çok önemli görevler de üstlenmiş arkadaşlar, çok iyi çalışıyoruz. Ama ciddi de sıkıntılarımız var. Herkesin fedakarlık yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.