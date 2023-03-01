https://sputniknews.com.tr/20230301/saglik-bakani-koca-1-dakika-53-saniye-icin-ozur-dilerim-1067668483.html
Sağlık Bakanı Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
Sağlık Bakanı Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşılan ve tepki çeken deprem bölgesindeki çalışmaların yer aldığı video için, "Videodaki iletişim... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T17:48+0300
2023-03-01T17:48+0300
2023-03-01T17:48+0300
türkiye
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yayınlanan video tepki çekti.Tepkilerin ardından Koca'dan özür paylaşımı geldi. Koca, şöyle dedi:"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."
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Sağlık Bakanı Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşılan ve tepki çeken deprem bölgesindeki çalışmaların yer aldığı video için, "Videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. 1 dakika 53 saniye için özür dilerim" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yayınlanan video tepki çekti.
Tepkilerin ardından Koca'dan özür paylaşımı geldi.
"1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün."