https://sputniknews.com.tr/20230301/rusyanin-yeni-bolgeleri-icin-emekli-maaslari-rusya-mevzuatina-gore-duzenlemeye-basliyor-1067662170.html

Rusya’nın yeni bölgeleri için emekli maaşları Rusya mevzuatına göre düzenlemeye başlıyor

Rusya’nın yeni bölgeleri için emekli maaşları Rusya mevzuatına göre düzenlemeye başlıyor

Rusya’ya katılan dört yeni bölge halkının emekli maaşlarının bugünden itibaren Rusya mevzuatına göre düzenlenmeye başlayacak. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:52+0300

2023-03-01T15:52+0300

2023-03-01T15:52+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

herson

emekli maaşı

donetsk

lugansk

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Rusya’ya yeni katılan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson bölgelerinde yaşayan emekliler, maaşlarını bugünden itibaren Rusya mevzuatına göre düzenleyerek almaya başlayacak. Rusya’nın yeni bölgelerinde emekli aylık düzenlemeleri ile ilgili yasa bugünden itibaren yürürlüğe girerek yasal bilgiler portalında yayınlandı.Yeni bölgelerde yaşayan vatandaşların Rusya’dan emekli maaşı alması için iki şartı yerine getirmesi gerekecek. Birinci şart Rusya vatandaşı olmak, ikinci şart ise 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Zaporojye ya da Herson bölgesinde yaşamak.Emekli maaşları Rusya mevzuatına göre yeniden hesaplanacak olup, Çalışma Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre söz konusu prosedür yaklaşık 1 milyon 610 bin kişi için geçerli olacak. Ödemeler için kişinin aldığı maaş ve çalışma süresi baz alınacak.Rusya'da emekli maaşının tutarı işveren tarafından ödenen toplam sigorta primine göre hesaplanıyor. Hesaplama sırasında 2002'den önceki hizmet süresi ve kazançlar tamamen dikkate alınacak. 2002-2022 dönemi için ise sigorta prim tutarları Zaporojye ve Herson bölgelerinin sakinleri için Kırım'daki ortalama aylık kazanç (37 bin 315 ruble), DHC ve LHC sakinleri için de Rostov bölgesindeki ortalama aylık kazanç (40 bin 183 ruble) esas alınacak şekilde belirlenecek.Eğer Rus normlarına göre yeniden hesaplanacak olan emekli maaşı yeni bölge sakininin 1 Mart’tan önce aldığı emekli maaşına göre daha düşük çıkacak olursa devlet, özel ek ödeme ile söz konusu farkı telafi edecek. Yeniden hesaplama başvuruları 29 Şubat 2024’e kadar yapılabilecek. Mevcut emeklilerin maaşları ise 1 Mart'tan itibaren otomatik olarak yeniden hesaplanacak. Emekli maaşları ve ek ödemeler geleceğe dönük endekslenerek zamlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230217/putin-yasayi-imzaladi-rusyaya-baglanan-4-bolge-rus-egitim-sistemine-dahil-edildi---1067172647.html

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