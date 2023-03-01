https://sputniknews.com.tr/20230301/rusyada-ilk-insansi-bekci-robot-goreve-basladi-1067680296.html

Rusya’da ilk insansı bekçi robot göreve başladı

Rusya’da ilk insansı bekçi robot göreve başladı

Rusya’nın Moskova Bölgesi’nde, yerli yapım ilk insansı robot, bir bilgisayar şirketine ait ofiste güvenlik görevlisi ve kapıcı olarak çalışmaya başladı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T22:19+0300

2023-03-01T22:19+0300

2023-03-01T22:19+0300

yaşam

robot

rusya

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Robotu geliştiren Rus Promobot şirketinden yapılan açıklamaya göre, robot ofis ziyaretçilerini karşılayacak ve erişimlerinin olup olmadığını kontrol edecek. Robotun yazılımına erişim kontrolü ve yönetim sistemi entegre edildi. Bunun sayesinde robot insanların kimliklerini tarıyor ve şirketin veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırıyor.Ofise erişimi tespit edilemeyen bir kişi, robottan sekreteri aramasını isteyebilir. Sekreter, robotun sağladığı video iletişim sayesinde gelen kişiyle konuşabilecek ve ziyaretinin amacını öğrenerek robota geçiş sağlama emrini verebilecek.Promobot Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Yujakov, Rus medyasına açıklamasında, “Robot geçiş kartı veriyor, nüfus cüzdanını tarıyor ve belgenin gerçek olup olmadığını kontrol ediyor, ofise erişimi sağlıyor ve hatta konukla farklı konularda sohbet yapabiliyor. Yani sıradan resepsiyonun yaptığı her şeyi yapabiliyor” ifadesini kullandı.Yujakov, robot maaş talep etmediği için masrafın 6 ay içerisinde karşılanabildiğini kaydetti.

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robot, rusya