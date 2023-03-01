https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-stratejik-silahlarin-azaltilmasi-anlasmasina-geri-donulmesi-konusunda-abdyle-gorusuyoruz-1067663510.html

Rusya: Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na geri dönülmesi konusunda ABD’yle görüşüyoruz

Rusya: Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na geri dönülmesi konusunda ABD’yle görüşüyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) konusunda ABD ile kapalı kapılar ardında görüştüklerini... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T16:17+0300

2023-03-01T16:17+0300

2023-03-01T16:17+0300

ukrayna krizi

start

rusya

sergey ryabkov

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “ABD yetkililerinin, kapalı kanallar üstünden bu konuyla (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) ilgili görüşmeler yürütüldüğünü söylediklerini biliyoruz. Bunun gerçekten böyle olduğunu doğrulayabilirim” dedi.Ryabkov, “ABD davranışlarını değiştirmedikçe, ABD’de Ukrayna’yla ilişkili sağduyu belirtileri görmediğimiz sürece Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasıyla ilgili kararın yeniden değerlendirilmesini olası görmüyoruz” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD’nin cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını belli bir sınırın altında tutmasını içeren START askıya alma kararını duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın askıya alınmasına rağmen cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını artırmayacaklarını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230228/putin-yasayi-imzaladi-rusyanin-nukleer-silah-anlasmasindaki-katilimi-resmen-askiya-alindi-1067612727.html

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