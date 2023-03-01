https://sputniknews.com.tr/20230301/rusya-stratejik-silahlarin-azaltilmasi-anlasmasina-geri-donulmesi-konusunda-abdyle-gorusuyoruz-1067663510.html
Rusya: Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na geri dönülmesi konusunda ABD’yle görüşüyoruz
Rusya: Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na geri dönülmesi konusunda ABD’yle görüşüyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) konusunda ABD ile kapalı kapılar ardında görüştüklerini... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T16:17+0300
2023-03-01T16:17+0300
2023-03-01T16:17+0300
ukrayna krizi
start
rusya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “ABD yetkililerinin, kapalı kanallar üstünden bu konuyla (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) ilgili görüşmeler yürütüldüğünü söylediklerini biliyoruz. Bunun gerçekten böyle olduğunu doğrulayabilirim” dedi.Ryabkov, “ABD davranışlarını değiştirmedikçe, ABD’de Ukrayna’yla ilişkili sağduyu belirtileri görmediğimiz sürece Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasıyla ilgili kararın yeniden değerlendirilmesini olası görmüyoruz” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD’nin cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını belli bir sınırın altında tutmasını içeren START askıya alma kararını duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın askıya alınmasına rağmen cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını artırmayacaklarını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230228/putin-yasayi-imzaladi-rusyanin-nukleer-silah-anlasmasindaki-katilimi-resmen-askiya-alindi-1067612727.html
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start, rusya, sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı
start, rusya, sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya: Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na geri dönülmesi konusunda ABD’yle görüşüyoruz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) konusunda ABD ile kapalı kapılar ardında görüştüklerini belirtti. Ryabkov, Rusya tarafından askıya alınmış olan anlaşmaya geri dönülebilmesi için ABD’nin Ukrayna’yla ilgili davranışını değiştirmesi gerektiğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, “ABD yetkililerinin, kapalı kanallar üstünden bu konuyla (Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) ilgili görüşmeler yürütüldüğünü söylediklerini biliyoruz. Bunun gerçekten böyle olduğunu doğrulayabilirim” dedi.
Ryabkov, “ABD davranışlarını değiştirmedikçe, ABD’de Ukrayna’yla ilişkili sağduyu belirtileri görmediğimiz sürece Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasıyla ilgili kararın yeniden değerlendirilmesini olası görmüyoruz” diye ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD’nin cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını belli bir sınırın altında tutmasını içeren START askıya alma kararını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşmanın askıya alınmasına rağmen cephanelerindeki nükleer başlıkların sayısını artırmayacaklarını açıklamıştı.