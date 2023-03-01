https://sputniknews.com.tr/20230301/rus-disisleri-lavrov-ve-cavusoglu-ankara-ve-sam-arasindaki-iliskilerin-normallestirilmesini-gorustu-1067671235.html

Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile Türk mevkidaşı Çavuşoğlu’nun Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüştüklerini bildirdi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T18:48+0300

2023-03-01T18:48+0300

2023-03-01T18:56+0300

dünya

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

şam

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067672477_0:129:3157:1905_1920x0_80_0_0_a5f5b7d4797a5213a6571c37c4f81c6c.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geldikleri, görüşmede Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, “Rusya-Türkiye siyasi diyaloğu ve Şubat 2023'te ülkenin güneydoğusunda meydana gelen depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Türkiye'ye yardım önlemleri dahil olmak üzere ticaret ve ekonomi alanında işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Karadeniz Tahıl İnisiyatifi'nin uygulanmasına ilişkin perspektifleri değerlendiren Rus tarafı, tahılla ilgili ‘paket’ anlaşmanın devamının ancak Rus tarım ürünleri ve gübre üreticilerinin dünya pazarlarına engelsiz erişimi açısından çıkarlarının dikkate alınması durumunda mümkün olduğunu vurguladı” ifadelerine yer verildi.Açıklama, şöyle devam etti:Moskova aralık ayında, Türkiye ve Suriye savunma bakanları arasında 11 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. 2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaştan önce Şam ile yakın ilişkiler içinde olan Türkiye, bu ülkede çatışmaların başlamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad muhaliflerinin yanında yer almıştı. O dönem bozulan Türkiye-Suriye ilişkileri bu durumunu koruyor. Ancak son haftalarda her iki taraf ve bazı medya kuruluşları kademeli bir normalleşme olasılığından söz ediyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara ile Şam arasındaki ilişkileri normalleştirmeyi amaçlayan Rusya, Türkiye ve Suriye arasındaki üçlü temaslara İran'ı dahil etme konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

şam

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, şam, ankara