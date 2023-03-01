https://sputniknews.com.tr/20230301/putin-ve-moskova-belediye-baskani-sobyanin-yeni-metro-cember-hattini-kullanima-acti-1067666344.html
Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, yeni metro çember hattını kullanıma açtı
Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, yeni metro çember hattını kullanıma açtı
Rusya lideri Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent metro sisteminin inşaatı tamamlanan Büyük Çember Hattı’nın son dokuz istasyonunu kullanıma... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T17:13+0300
2023-03-01T17:13+0300
2023-03-01T17:13+0300
dünya
rusya
metro
moskova
sergey sobyanin
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent metro sisteminin inşaatı tamamlanan Büyük Çember Hattı’nın son dokuz istasyonunu kullanıma açtı. Rus lider açılış törenine Kremlin üzerinden video konferans yoluyla bağlandı.Maryina Roşşa, Rijskaya, Sokolniki, Tekstilşiki, Peçatniki, Nagatinskiy Zaton, Klenovıy Bulvar, Kaşirskaya ve Varşavskaya adlı son dokuz istasyonu açılan metronun basın dairesi, açılan yeni hattın beş gün boyunca yolculara ücretsiz hizmet sunacağını duyurdu.“Bu harika olay vesilesiyle Moskovalıları ve Moskova Bölgesi sakinlerini kutluyorum” diyen Putin, Büyük Çember Hattı’nın inşaatında yer alan herkese teşekkür etti.‘Moskova metrosunu Şi Cinping’e göstermek isteriz’Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeye hazırlandığını söyleyen Putin, program içinde imkan olması halinde kendisine Moskova metrosunun çalışmasını yakından göstermek istediğini ifade etti.70 kilometre uzunluğundaki yeni hattın şimdiye kadar lider konumunda olan Pekin metrosunun çember hattını da geçerek dünyanın en büyük yeraltı metro çemberi olduğunu vurgulayan Putin, “Çin Devlet Başkanı ile bir araya geleceğiz, program imkan verirse konuklarımıza (metroyu) memnuniyetle gösteririz” ifadelerini kullandı.Metro inşaatı ve genel altyapı geliştirme alanında talep gören bu görkemli projenin kısa sürede hayata geçirildiğini kaydeden Putin, “En önemlisi ise Büyük Çember Hattı, başkentin tüm ulaşım sistemini kalite bakımından değiştirecek, birçok otoyolun üzerindeki yükü kaldıracak, bitişik kentsel alanların gelişimi ve iyileştirilmesi için iyi bir teşvik olacak, metropolün, başkent sakinlerinin ve konuklarının yaşamını daha rahat ve dinamik hale getirecek” vurgusunu yaptı.
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rusya, metro, moskova, sergey sobyanin, vladimir putin
rusya, metro, moskova, sergey sobyanin, vladimir putin
Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, yeni metro çember hattını kullanıma açtı
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Rusya lideri Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent metro sisteminin inşaatı tamamlanan Büyük Çember Hattı’nın son dokuz istasyonunu kullanıma açtı. 70 kilometre uzunluğundaki hat dünyanın en büyük yeraltı metro çemberi oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent metro sisteminin inşaatı tamamlanan Büyük Çember Hattı’nın son dokuz istasyonunu kullanıma açtı. Rus lider açılış törenine Kremlin üzerinden video konferans yoluyla bağlandı.
Maryina Roşşa, Rijskaya, Sokolniki, Tekstilşiki, Peçatniki, Nagatinskiy Zaton, Klenovıy Bulvar, Kaşirskaya ve Varşavskaya adlı son dokuz istasyonu açılan metronun basın dairesi, açılan yeni hattın beş gün boyunca yolculara ücretsiz hizmet sunacağını duyurdu.
“Bu harika olay vesilesiyle Moskovalıları ve Moskova Bölgesi sakinlerini kutluyorum” diyen Putin, Büyük Çember Hattı’nın inşaatında yer alan herkese teşekkür etti.
‘Moskova metrosunu Şi Cinping’e göstermek isteriz’
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeye hazırlandığını söyleyen Putin, program içinde imkan olması halinde kendisine Moskova metrosunun çalışmasını yakından göstermek istediğini ifade etti.
70 kilometre uzunluğundaki yeni hattın şimdiye kadar lider konumunda olan Pekin metrosunun çember hattını da geçerek dünyanın en büyük yeraltı metro çemberi olduğunu vurgulayan Putin, “Çin Devlet Başkanı ile bir araya geleceğiz, program imkan verirse konuklarımıza (metroyu) memnuniyetle gösteririz” ifadelerini kullandı.
Metro inşaatı ve genel altyapı geliştirme alanında talep gören bu görkemli projenin kısa sürede hayata geçirildiğini kaydeden Putin, “En önemlisi ise Büyük Çember Hattı, başkentin tüm ulaşım sistemini kalite bakımından değiştirecek, birçok otoyolun üzerindeki yükü kaldıracak, bitişik kentsel alanların gelişimi ve iyileştirilmesi için iyi bir teşvik olacak, metropolün, başkent sakinlerinin ve konuklarının yaşamını daha rahat ve dinamik hale getirecek” vurgusunu yaptı.