https://sputniknews.com.tr/20230301/prof-dogan-kalafat-artci-depremler-bir-yil-icerisinde-buyuklukleri-azalarak-bitecektir-1067670334.html

Prof. Doğan Kalafat: ‘Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri azalarak bitecektir’

Prof. Doğan Kalafat: ‘Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri azalarak bitecektir’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan artçı depremlere ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Doğan Kalafat, ‘Artçı depremler bir yıl... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T18:25+0300

2023-03-01T18:25+0300

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seyir hali

deprem

radyo

marmara depremi

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Prof. Doğan Kalafat: ‘Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri azalarak bitecektir’ Prof. Doğan Kalafat: ‘Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri azalarak bitecektir’

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Doğan Kalafat, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Prof. Kalafat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan artçı depremlere ilişkin uyarılarda bulundu:‘Artçı depremler bir yıl içerisinde büyüklükleri ve sıklıkları azalarak bitecektir. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemlidir.’‘Marmara’da 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz’Prof. Doğan Kalafat beklenen Marmara depremine ilişkin 2001 yılında hazırladığı çalışmayı hatırlatarak öngörülerde bulundu. Prof. Doğan Kalafat şu açıklamaları yaptı:‘Marmara’da Kuzey Anadolu fayının Kuzey Kolu üzerinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu depremin ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil ama bölgedeki büyük depremlerin tekrarlanma periyotlarına bakarak istatistiksel tahminlerde bulunabiliriz. Bu istatistiksel veriler bize Marmara’da, 2030 yılına kadar yüzde 64, 2050 yılına kadar yüzde 75 ve 2090 yılına kadar yüzde 95 oranında büyük bir deprem yaşanacağını gösteriyor.’‘Geriye kalan zaman diliminde depremlerden dersler çıkarmalıyız’Prof. Doğan Kalafat geçen her zamanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Geriye kalan zaman diliminde depreme hazırlıklar yapmalı ve depremlerden dersler çıkarmalıyız. Yaşadığımız bu felaketler bize şehirlerin depreme dayanıklı bina stokları ile rehabilite edilerek toplumun bilinçlenmesi gerektiği mesajını vermiş olmalıdır.’

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2023

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