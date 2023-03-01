https://sputniknews.com.tr/20230301/peruda-kuryenin-cantasindan-mumya-cikti-ifadesinde-mumyayi-kiz-arkadasim-olarak-goruyorum-dedi-1067643524.html

Peru'da kuryenin çantasından mumya çıktı: İfadesinde 'Mumyayı kız arkadaşım olarak görüyorum' dedi

Peru'da kuryenin çantasından mumya çıktı: İfadesinde 'Mumyayı kız arkadaşım olarak görüyorum' dedi

Peru’nun Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sergilediği davranışlarla dikkat çeken ve daha önce kuryelik yaptığı belirtilen bir gencin termal... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T11:42+0300

2023-03-01T11:42+0300

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yaşam

peru

mumya

kurye

moto kurye

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Peru’nun Puno bölgesinde bulunan bir arkeolojik kazı alanında polis, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada hareketlerinden dolayı dikkat çeken bir genci aradı. Gencin yanındaki termal çantayı açan polis, 1 metre 51 santimetre uzunluğundaki bir mumyayla karşılaştı. 26 yaşında olduğu belirtilen genç, cenin pozisyonda bandajlanmış halde bulunan mumyayla aynı odada kaldığını ve onu “kız arkadaşı olarak gördüğünü” söyledi. Mumyaya “Juanita” adını veren genç, arkadaşlarına göstermek için çantayı yanında taşıdığını belirtti. Adı açıklanmayan genç, mumyanın babasına ait olduğunu ileri sürerken, babasının ise mumyayı nereden aldığını söylemedi. Polis, genci ve yanındaki 2 arkadaşını gözaltına alırken, çantada taşınan mumyayı ise Kültür Bakanlığına teslim etti.Uzmanlar, mumyanın 600 ila 800 yaşında olduğunu ve bir kadına değil, bir erkeğe ait olduğunu ifade ediyor. Kişinin öldüğü sırada en az 45 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

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peru, mumya, kurye, moto kurye