https://sputniknews.com.tr/20230301/perincek-abdnin-kaos-tertibine-karsi-ak-parti-mhp-ve-vatan-partisi-olarak-bir-hukumet-kurulabilir-1067667348.html

Perinçek: ABD'nin kaos tertibine karşı AK Parti, MHP ve Vatan Partisi olarak bir hükümet kurulabilir

Perinçek: ABD'nin kaos tertibine karşı AK Parti, MHP ve Vatan Partisi olarak bir hükümet kurulabilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin yeni bir hükümet mimarisine ihtiyacı olduğunu" söyleyerek, "Büyük zorlukların üstesinden gelecek... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T17:27+0300

2023-03-01T17:27+0300

2023-03-01T17:27+0300

politika

doğu perinçek

vatan partisi

abd

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından AK Parti, Vatan PArtisi ve MHP ortaklığına dikkat çekti ve şunları söyledi:'Hükümet istifa' sloganları, yeni bir tertibin sloganı'Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Türkiye'nin tribünlerdeki sloganlardan sonra yeni bir sürece girdiğini savundu."Tribünlerdeki saf yürekli seyircinin 'hükümet istifa' sloganlarının, yeni bir tertibin sloganı olduğunu" ifade eden Perinçek, "Hükümet, kamuoyunu ve futbolseverleri uygulanan tertibin arkasındaki güç konusunda en yetkili ağızdan bilgilendirmelidir. Öyle soyut laflarla değil, bu tertibin merkezinde Amerika'nın bulunduğu somut kanıtlarla açıklamalıdır." diye konuştu.Yapılacak seçimlerin daha önceki seçimler gibi iktidar ve seçenekleri arasında olmayacağını ileri süren Perinçek, "Önümüzdeki seçim son tahlilde Türkiye ile Amerika emperyalizmi arasındaki seçimdir. Türkiye cephesi, seçmene bir iktidar projesi sunuyor. İYİ Parti ve CHP yöneticileri ise Türkiye'nin önüne bir kaos seçeneği koymaktadır. Atlantik tayfasının seçimi kazanması durumunda iktidar ortakları FETÖ ile HDP, PKK'dır." değerlendirmesine bulundu.Türkiye'nin yeni bir hükümet mimarisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Perinçek, büyük zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirtti.Perinçek, şunları kaydetti:

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doğu perinçek, vatan partisi, abd