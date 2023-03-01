https://sputniknews.com.tr/20230301/perincek-abdnin-kaos-tertibine-karsi-ak-parti-mhp-ve-vatan-partisi-olarak-bir-hukumet-kurulabilir-1067667348.html
Perinçek: ABD'nin kaos tertibine karşı AK Parti, MHP ve Vatan Partisi olarak bir hükümet kurulabilir
Perinçek: ABD'nin kaos tertibine karşı AK Parti, MHP ve Vatan Partisi olarak bir hükümet kurulabilir
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin yeni bir hükümet mimarisine ihtiyacı olduğunu" söyleyerek, "Büyük zorlukların üstesinden gelecek... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T17:27+0300
2023-03-01T17:27+0300
2023-03-01T17:27+0300
politika
doğu perinçek
vatan partisi
abd
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından AK Parti, Vatan PArtisi ve MHP ortaklığına dikkat çekti ve şunları söyledi:'Hükümet istifa' sloganları, yeni bir tertibin sloganı'Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Türkiye'nin tribünlerdeki sloganlardan sonra yeni bir sürece girdiğini savundu."Tribünlerdeki saf yürekli seyircinin 'hükümet istifa' sloganlarının, yeni bir tertibin sloganı olduğunu" ifade eden Perinçek, "Hükümet, kamuoyunu ve futbolseverleri uygulanan tertibin arkasındaki güç konusunda en yetkili ağızdan bilgilendirmelidir. Öyle soyut laflarla değil, bu tertibin merkezinde Amerika'nın bulunduğu somut kanıtlarla açıklamalıdır." diye konuştu.Yapılacak seçimlerin daha önceki seçimler gibi iktidar ve seçenekleri arasında olmayacağını ileri süren Perinçek, "Önümüzdeki seçim son tahlilde Türkiye ile Amerika emperyalizmi arasındaki seçimdir. Türkiye cephesi, seçmene bir iktidar projesi sunuyor. İYİ Parti ve CHP yöneticileri ise Türkiye'nin önüne bir kaos seçeneği koymaktadır. Atlantik tayfasının seçimi kazanması durumunda iktidar ortakları FETÖ ile HDP, PKK'dır." değerlendirmesine bulundu.Türkiye'nin yeni bir hükümet mimarisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Perinçek, büyük zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirtti.Perinçek, şunları kaydetti:
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doğu perinçek, vatan partisi, abd
doğu perinçek, vatan partisi, abd
Perinçek: ABD'nin kaos tertibine karşı AK Parti, MHP ve Vatan Partisi olarak bir hükümet kurulabilir
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye'nin yeni bir hükümet mimarisine ihtiyacı olduğunu" söyleyerek, "Büyük zorlukların üstesinden gelecek hükümet, günümüz koşullarında, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortaklığında kurulabilir." dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabından AK Parti, Vatan PArtisi ve MHP ortaklığına dikkat çekti ve şunları söyledi:
"ABD'nin kaos tertiplerine karşı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti+MHP+Vatan Partisi ortaklığında yeni bir hükümet mimarisi kurulabilir. Bu, AK Parti ile onu destekleyenlerin kuracağı bir hükümet değildir; Türkiye’yi birlikte yönetme hükümetidir
'Hükümet istifa' sloganları, yeni bir tertibin sloganı'
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Perinçek, Türkiye'nin tribünlerdeki sloganlardan sonra yeni bir sürece girdiğini savundu.
"Tribünlerdeki saf yürekli seyircinin 'hükümet istifa' sloganlarının, yeni bir tertibin sloganı olduğunu" ifade eden Perinçek, "Hükümet, kamuoyunu ve futbolseverleri uygulanan tertibin arkasındaki güç konusunda en yetkili ağızdan bilgilendirmelidir. Öyle soyut laflarla değil, bu tertibin merkezinde Amerika'nın bulunduğu somut kanıtlarla açıklamalıdır." diye konuştu.
Yapılacak seçimlerin daha önceki seçimler gibi iktidar ve seçenekleri arasında olmayacağını ileri süren Perinçek, "Önümüzdeki seçim son tahlilde Türkiye ile Amerika emperyalizmi arasındaki seçimdir. Türkiye cephesi, seçmene bir iktidar projesi sunuyor. İYİ Parti ve CHP yöneticileri ise Türkiye'nin önüne bir kaos seçeneği koymaktadır. Atlantik tayfasının seçimi kazanması durumunda iktidar ortakları FETÖ ile HDP, PKK'dır." değerlendirmesine bulundu.
Türkiye'nin yeni bir hükümet mimarisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Perinçek, büyük zorluklarla karşı karşıya olunduğunu belirtti.
Perinçek, şunları kaydetti:
"Büyük zorlukların üstesinden gelecek hükümet, günümüz koşullarında, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ortaklığında kurulabilir. Bu hükümet, AK Parti ile onu destekleyenlerin kuracağı bir hükümet değildir. Türkiye'yi birlikte yönetme hükümetidir. Bu seçenek milli siyaset izleyen güçlerin ötesinde CHP ve İYİ Parti'nin vatansever kitlelerini de seferber edecektir."