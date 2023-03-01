https://sputniknews.com.tr/20230301/pentagon-ukrayna-batidan-aldigi-bazi-silahlarin-maliyetini-eninde-sonunda-karsilamak-zorunda-1067645884.html

Pentagon: Ukrayna, Batı'dan aldığı bazı silahların maliyetini eninde sonunda karşılamak zorunda

Pentagon: Ukrayna, Batı'dan aldığı bazı silahların maliyetini eninde sonunda karşılamak zorunda

ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Ukrayna'nın eninde sonunda Batılı destekçilerinden aldığı bazı... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T12:08+0300

2023-03-01T12:08+0300

2023-03-01T12:08+0300

ukrayna krizi

abd

kongre

ukrayna

silah yardımı

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ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Ukrayna'ya dönük silah tedarikine ilişkin Kongre'ye ifade verdi.Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu oturumunda konuşan temsilci Michael Garcia, ABD'nin Kiev'e bedava silah sağlamak yerine silah satması gerektiğini, bunun Amerikalı vergi mükelleflerinin yükünü hafifletmede faydalı olacağını belirtti.Wallander, Ukraynalıların aslında bazı silahları kendilerinin satın aldığını, ancak 'Amerikan şirketlerinden büyük rakamlı alımlar yapmadıklarını' söyledi.Yetkili, "Şu anda bütçeleri dolayısıyla bu ölçekte bir imkana sahip değiller ama onlara yardım etmek yapacağımız diğer her şeyin yanında kendi savunma harcamaları planlamalarına başlamaları da dönüp bakmamız gereken önemli bir husus" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatının başından bu yana ABD, Kiev'e 31.7 milyar dolardan fazla askeri yardımda bulundu.ABD Başkanı Joe Biden, şimdiye dek Ukrayna'yı 'ne kadar sürerse sürdün' destekleme söz vermiş olsa da bu tutum, özellikle Cumhuriyetçi Parti'den itirazlar bulmuştu.Geçen yılın sonlarında Cumhuriyetçiler, Temsilci Marjorie Taylor Greene öncülüğünde Washington'un Kiev'e yaptığı yardımların denetlenmesini talep eden bir karar taslağı sunmuş, fakat aralık ayı başında Temsilciler Meclisi'nde az farkla reddedilmişti.

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