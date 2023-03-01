Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile çamur ve gök gürültülü sağanak uyarısı
© AAYağmur- Yağış- Meteoroloji
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Meteoroloji 1 Mart hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni uyarıda Marmara Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı yapılırken deprem bölgesi için de soğuk hava ve yer yer yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi için ise çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Ege
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu