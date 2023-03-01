https://sputniknews.com.tr/20230301/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-ile-camur-ve-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-1067632274.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile çamur ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile çamur ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 1 Mart hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni uyarıda Marmara Bölgesi gök gürültülü sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı yapılırken deprem... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T06:33+0300

2023-03-01T06:33+0300

2023-03-01T06:33+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıEgeParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 22°CParçalı bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 25°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 23°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS °C, 14°CParçalı bulutluBatı Karadeniz Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDÜZCE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıTOKAT °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıDoğu Anadolu Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 17°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 6°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 9°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADIYAMAN °C, 20°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, 20°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı