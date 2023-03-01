https://sputniknews.com.tr/20230301/mbaye-diagne-yolda-gordugu-ogrencileri-arabasina-aldi-1067665038.html
Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı
Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı
Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, antrenmandan dönerken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri arabasına aldı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T16:49+0300
2023-03-01T16:49+0300
2023-03-01T16:49+0300
spor
mbaye diagne
öğrenci
otostop
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı. Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mbaye diagne, öğrenci, otostop
mbaye diagne, öğrenci, otostop
Mbaye Diagne, yolda gördüğü öğrencileri arabasına aldı
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Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, antrenmandan dönerken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri arabasına aldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı.
Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.