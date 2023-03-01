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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/malatyada-kolonlarin-aralarindan-tahta-parcalari-cikti-1067683257.html
Malatya'da kolonların aralarından tahta parçaları çıktı
Malatya'da kolonların aralarından tahta parçaları çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T23:08+0300
2023-03-01T23:11+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
malatya
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da binlerce bina yıkılırken, 10 binlerce bina da ağır hasar aldı.Malatya’da ağır hasar alan yerleşim yerlerinden birisi olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları bırakıldığı görüldü. Binada oturan vatandaş, binanın kolon ve kiriş aralarına bırakılan tahta ve kadran parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılması istedi.Binalarının hepsinin ağır hasarlı olduğunu belirten bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, “Girilmesi mümkün değil. Bazı kolonlarda depremden dolayı tahribat olduğu için bazı kolonlarda tahta ve kadran parçaları kiriş ve kolon arasına sıkıştırılmış. Bu da ister istemez binanın dayanma gücünü zayıflatıyor. İlgililer ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Ölen canların hesabının sorulmasını istiyoruz. İlgililerden tüm vatandaşlar adına destek bekliyoruz. Binada 2 yıldır oturuyorum ben. 2 yılda yapıldığını düşünün toplamda 4 yıl oldu. Sözde depreme dayanıklı etüt zemini yapılmış gözüküyor ama sorduğunuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Müteahhidinden, mimarından ve kim denetliyorsa onlardan yasal işlem yapılmasını istiyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/kolonlari-tugladan-yapilan-apartmanin-sakinleri-suc-duyurusunda-bulunacak-1067476829.html
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kahramanmaraş, malatya
kahramanmaraş, malatya

Malatya'da kolonların aralarından tahta parçaları çıktı

23:08 01.03.2023 (güncellendi: 23:11 01.03.2023)
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - HATİCE YETMENKahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.
Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - HATİCE YETMEN
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Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da binlerce bina yıkılırken, 10 binlerce bina da ağır hasar aldı.
Malatya’da ağır hasar alan yerleşim yerlerinden birisi olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları bırakıldığı görüldü.
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - HATİCE YETMENKahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.
Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’da çoğu bina hasar görürken, ağır hasarlı bir binanın kolon ve kiriş arasında bulunan kısımda beton içerisinde tahtaların olduğu görüldü. Bina sakini, ilgili ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmasını istedi.
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - HATİCE YETMEN
Binada oturan vatandaş, binanın kolon ve kiriş aralarına bırakılan tahta ve kadran parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılması istedi.
Binalarının hepsinin ağır hasarlı olduğunu belirten bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, “Girilmesi mümkün değil. Bazı kolonlarda depremden dolayı tahribat olduğu için bazı kolonlarda tahta ve kadran parçaları kiriş ve kolon arasına sıkıştırılmış. Bu da ister istemez binanın dayanma gücünü zayıflatıyor. İlgililer ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Ölen canların hesabının sorulmasını istiyoruz. İlgililerden tüm vatandaşlar adına destek bekliyoruz. Binada 2 yıldır oturuyorum ben. 2 yılda yapıldığını düşünün toplamda 4 yıl oldu. Sözde depreme dayanıklı etüt zemini yapılmış gözüküyor ama sorduğunuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyorlar. Müteahhidinden, mimarından ve kim denetliyorsa onlardan yasal işlem yapılmasını istiyoruz” dedi.
Batman'da 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonların tuğladan beton kolon olduğunu fark etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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Kolonları tuğladan yapılan apartmanın sakinleri suç duyurusunda bulunacak
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