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Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı
Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı
Macaristan Ulusal Meclisi’nde muhalefetteki aşırı sağcı Vatan Hareketimiz partisi, bir provokasyon olduğu ve dünya savaşına yol açabileceği için NATO’nun... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T23:18+0300
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Vatan Hareketimiz partili milletvekili Eled Novak, Ulusal Meclis’te İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin oylandığı oturumda, “Vatan Hareketimiz, Macaristan’ın NATO genişlemesine veto uygulamasını talep eden tek parti, çünkü bu bir provokasyon, dünya savaşı yönünde atılan bir adım. Oysa uluslararası çıkarlara uygun olan tarafsız bölgenin varlığıdır” diye konuştu.Partisinin Finlandiya ve İsveç’le ilgili bir şikayetinin olmadığını kaydeden Novak, “Lakin Avrupa’da barış ve hassas denge yalnızca Rusya ve NATO’nun ortak sınırı hiç olmaması veya neredeyse hiç olmaması şartıyla sağlanır” ifadesini kullandı.Novak, “Vatan Hareketimiz, özgür ve tarafsız Macaristan talep ediyor. Ülkemizde yabancı askerlere yer yok. Macaristan’ın, NATO’nun genişlemesine veto uygulayarak nihayet savaşın genişlemesine karşı tedbir almasının zamanı geldi” diye ekledi.
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macaristan, finlandiya, isveç
macaristan, finlandiya, isveç

Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı

23:18 01.03.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKIİsveç- NATO
İsveç- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Macaristan Ulusal Meclisi’nde muhalefetteki aşırı sağcı Vatan Hareketimiz partisi, bir provokasyon olduğu ve dünya savaşına yol açabileceği için NATO’nun genişlemesine veto uygulanmasını teklif etti.
Vatan Hareketimiz partili milletvekili Eled Novak, Ulusal Meclis’te İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin oylandığı oturumda, “Vatan Hareketimiz, Macaristan’ın NATO genişlemesine veto uygulamasını talep eden tek parti, çünkü bu bir provokasyon, dünya savaşı yönünde atılan bir adım. Oysa uluslararası çıkarlara uygun olan tarafsız bölgenin varlığıdır” diye konuştu.
Partisinin Finlandiya ve İsveç’le ilgili bir şikayetinin olmadığını kaydeden Novak, “Lakin Avrupa’da barış ve hassas denge yalnızca Rusya ve NATO’nun ortak sınırı hiç olmaması veya neredeyse hiç olmaması şartıyla sağlanır” ifadesini kullandı.
Novak, “Vatan Hareketimiz, özgür ve tarafsız Macaristan talep ediyor. Ülkemizde yabancı askerlere yer yok. Macaristan’ın, NATO’nun genişlemesine veto uygulayarak nihayet savaşın genişlemesine karşı tedbir almasının zamanı geldi” diye ekledi.
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