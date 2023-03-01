https://sputniknews.com.tr/20230301/macaristan-parlamentosundan-natonun-genislemesini-veto-etme-cagrisi-1067683382.html

Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı

Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı

Macaristan Ulusal Meclisi’nde muhalefetteki aşırı sağcı Vatan Hareketimiz partisi, bir provokasyon olduğu ve dünya savaşına yol açabileceği için NATO’nun... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T23:18+0300

2023-03-01T23:18+0300

2023-03-01T23:18+0300

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Vatan Hareketimiz partili milletvekili Eled Novak, Ulusal Meclis’te İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin oylandığı oturumda, “Vatan Hareketimiz, Macaristan’ın NATO genişlemesine veto uygulamasını talep eden tek parti, çünkü bu bir provokasyon, dünya savaşı yönünde atılan bir adım. Oysa uluslararası çıkarlara uygun olan tarafsız bölgenin varlığıdır” diye konuştu.Partisinin Finlandiya ve İsveç’le ilgili bir şikayetinin olmadığını kaydeden Novak, “Lakin Avrupa’da barış ve hassas denge yalnızca Rusya ve NATO’nun ortak sınırı hiç olmaması veya neredeyse hiç olmaması şartıyla sağlanır” ifadesini kullandı.Novak, “Vatan Hareketimiz, özgür ve tarafsız Macaristan talep ediyor. Ülkemizde yabancı askerlere yer yok. Macaristan’ın, NATO’nun genişlemesine veto uygulayarak nihayet savaşın genişlemesine karşı tedbir almasının zamanı geldi” diye ekledi.

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