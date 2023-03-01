https://sputniknews.com.tr/20230301/macaristan-parlamentosundan-natonun-genislemesini-veto-etme-cagrisi-1067683382.html
Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı
Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı
Macaristan Ulusal Meclisi’nde muhalefetteki aşırı sağcı Vatan Hareketimiz partisi, bir provokasyon olduğu ve dünya savaşına yol açabileceği için NATO’nun... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T23:18+0300
2023-03-01T23:18+0300
2023-03-01T23:18+0300
macaristan
finlandiya
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067538747_0:59:3073:1787_1920x0_80_0_0_bf7d054739d86d5fa99171142f446d4a.jpg
Vatan Hareketimiz partili milletvekili Eled Novak, Ulusal Meclis’te İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin oylandığı oturumda, “Vatan Hareketimiz, Macaristan’ın NATO genişlemesine veto uygulamasını talep eden tek parti, çünkü bu bir provokasyon, dünya savaşı yönünde atılan bir adım. Oysa uluslararası çıkarlara uygun olan tarafsız bölgenin varlığıdır” diye konuştu.Partisinin Finlandiya ve İsveç’le ilgili bir şikayetinin olmadığını kaydeden Novak, “Lakin Avrupa’da barış ve hassas denge yalnızca Rusya ve NATO’nun ortak sınırı hiç olmaması veya neredeyse hiç olmaması şartıyla sağlanır” ifadesini kullandı.Novak, “Vatan Hareketimiz, özgür ve tarafsız Macaristan talep ediyor. Ülkemizde yabancı askerlere yer yok. Macaristan’ın, NATO’nun genişlemesine veto uygulayarak nihayet savaşın genişlemesine karşı tedbir almasının zamanı geldi” diye ekledi.
macaristan
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067538747_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_20743d66acfd18d31d1a76ae1be4f5d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, finlandiya, isveç
macaristan, finlandiya, isveç
Macaristan parlamentosundan NATO’nun genişlemesini veto etme çağrısı
Abone ol
Macaristan Ulusal Meclisi’nde muhalefetteki aşırı sağcı Vatan Hareketimiz partisi, bir provokasyon olduğu ve dünya savaşına yol açabileceği için NATO’nun genişlemesine veto uygulanmasını teklif etti.
Vatan Hareketimiz partili milletvekili Eled Novak, Ulusal Meclis’te İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin oylandığı oturumda, “Vatan Hareketimiz, Macaristan’ın NATO genişlemesine veto uygulamasını talep eden tek parti, çünkü bu bir provokasyon, dünya savaşı yönünde atılan bir adım. Oysa uluslararası çıkarlara uygun olan tarafsız bölgenin varlığıdır” diye konuştu.
Partisinin Finlandiya ve İsveç’le ilgili bir şikayetinin olmadığını kaydeden Novak, “Lakin Avrupa’da barış ve hassas denge yalnızca Rusya ve NATO’nun ortak sınırı hiç olmaması veya neredeyse hiç olmaması şartıyla sağlanır” ifadesini kullandı.
Novak, “Vatan Hareketimiz, özgür ve tarafsız Macaristan talep ediyor. Ülkemizde yabancı askerlere yer yok. Macaristan’ın, NATO’nun genişlemesine veto uygulayarak nihayet savaşın genişlemesine karşı tedbir almasının zamanı geldi” diye ekledi.