https://sputniknews.com.tr/20230301/lukasenko-cinle-isbirligini-genisletmek-belarus-dis-politikasinin-onceligi-1067653260.html
Lukaşenko: Çin'le işbirliğini genişletmek Belarus dış politikasının önceliği
Lukaşenko: Çin'le işbirliğini genişletmek Belarus dış politikasının önceliği
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin'le işbirliğini genişletmenin Belarus dış politikasının önceliği olduğunu söyledi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T13:58+0300
2023-03-01T13:58+0300
2023-03-01T13:58+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
çin
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Çin'in Ukrayna'da çözüm için 12 maddelik barış planı sunması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden Lukaşenko, Pekin'de temaslarda bulunuyor.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yapacağı görüşmeden önce Çin Başbakanı Li Keqiang'la bir araya gelen Lukaşenko, "Ortak çabalar sayesinde tüm teşekküllü stratejik ortaklık kavramı, Belarus-Çin ilişkilerinde özel bir öneme sahip oldu. Bugün Minsk ve Pekin, yapıcı siyasi diyaloğu pekiştirmeye, ekonomik işbirliğini başarıyla geliştirmeye ve bölgesel bağları genişletmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Belarus-Çin ortaklığının verimli şekilde geliştirilmesi için gelecekte de gereken çabayı sarf etmeye hazır olduklarının altını çizdi.'Belarus her zaman 'Tek Çin' prensibini izledi'Belarus'un Çin'i tüm hassas konularda desteklediğini kaydeden Lukaşenko, "Uluslararası arenada Çin'le olan yakın stratejik işbirliğini çok değerli buluyoruz. Ülkelerimiz, dünya gündemindeki önemli konularda mutlak şekilde destekliyor. Tayvan çevresindeki gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemleri kınıyoruz. Belarus her zaman 'Tek Çin' prensibini izledi, barışçıl çözümden yana oldu ve Çin'in içişlerine yönelik yabancı ülkelerin müdahalelerine kesinlikle karşı çıktı. Sincan, Güney Çin Denizi, Hong Kong ve Tayvan da dahil olmak üzere tüm hassas konularda Pekin'i destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/belarus-lideri-lukasenko-cinde-1067613800.html
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aleksandr lukaşenko, belarus, çin
aleksandr lukaşenko, belarus, çin
Lukaşenko: Çin'le işbirliğini genişletmek Belarus dış politikasının önceliği
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin'le işbirliğini genişletmenin Belarus dış politikasının önceliği olduğunu söyledi.
Çin'in Ukrayna'da çözüm için 12 maddelik barış planı sunması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiklerinden Lukaşenko, Pekin'de temaslarda bulunuyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yapacağı görüşmeden önce Çin Başbakanı Li Keqiang'la bir araya gelen Lukaşenko, "Ortak çabalar sayesinde tüm teşekküllü stratejik ortaklık kavramı, Belarus-Çin ilişkilerinde özel bir öneme sahip oldu. Bugün Minsk ve Pekin, yapıcı siyasi diyaloğu pekiştirmeye, ekonomik işbirliğini başarıyla geliştirmeye ve bölgesel bağları genişletmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, Belarus-Çin ortaklığının verimli şekilde geliştirilmesi için gelecekte de gereken çabayı sarf etmeye hazır olduklarının altını çizdi.
'Belarus her zaman 'Tek Çin' prensibini izledi'
Belarus'un Çin'i tüm hassas konularda desteklediğini kaydeden Lukaşenko, "Uluslararası arenada Çin'le olan yakın stratejik işbirliğini çok değerli buluyoruz. Ülkelerimiz, dünya gündemindeki önemli konularda mutlak şekilde destekliyor. Tayvan çevresindeki gerilimi tırmandırmaya yönelik eylemleri kınıyoruz. Belarus her zaman 'Tek Çin' prensibini izledi, barışçıl çözümden yana oldu ve Çin'in içişlerine yönelik yabancı ülkelerin müdahalelerine kesinlikle karşı çıktı. Sincan, Güney Çin Denizi, Hong Kong ve Tayvan da dahil olmak üzere tüm hassas konularda Pekin'i destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.