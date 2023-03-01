https://sputniknews.com.tr/20230301/lavrov-ve-cavusoglu-hindistanda-bir-araya-geldi-1067646797.html
Lavrov ve Çavuşoğlu Hindistan’da bir araya geldi
Lavrov ve Çavuşoğlu Hindistan’da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 toplantısı için gittiği Hindistan’da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T12:33+0300
2023-03-01T12:33+0300
2023-03-01T12:33+0300
dünya
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
rusya
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Hindistan’ın başkenti Delhi’de bir araya geldiklerini duyurdu.Her iki bakan da G20 toplantısı için Delhi’de bulunuyor. Bununla beraber görüşmelerinin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, görüşme
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, görüşme
Lavrov ve Çavuşoğlu Hindistan’da bir araya geldi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 toplantısı için gittiği Hindistan’da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Hindistan’ın başkenti Delhi’de bir araya geldiklerini duyurdu.
Her iki bakan da G20 toplantısı için Delhi’de bulunuyor. Bununla beraber görüşmelerinin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.