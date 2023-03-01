https://sputniknews.com.tr/20230301/lavrov-ve-cavusoglu-hindistanda-bir-araya-geldi-1067646797.html

Lavrov ve Çavuşoğlu Hindistan’da bir araya geldi

Lavrov ve Çavuşoğlu Hindistan’da bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 toplantısı için gittiği Hindistan’da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

rusya

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Hindistan’ın başkenti Delhi’de bir araya geldiklerini duyurdu.Her iki bakan da G20 toplantısı için Delhi’de bulunuyor. Bununla beraber görüşmelerinin içeriğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, türkiye, rusya, görüşme