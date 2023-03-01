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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/konyada-konut-satis-ve-kira-bedellerindeki-fahis-artisa-sorusturma-1067676121.html
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Konya'da, depremlerin ardından konut satış ve kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kira
satış
fahiş fiyat
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin kente geldiği belirtildi.Depremzede vatandaşların durumundan faydalananlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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kira, satış, fahiş fiyat
kira, satış, fahiş fiyat

Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

20:17 01.03.2023 (güncellendi: 20:23 01.03.2023)
© AAKonya Adalet Sarayı
Konya Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Konya'da, depremlerin ardından konut satış ve kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin kente geldiği belirtildi.
Depremzede vatandaşların durumundan faydalananlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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