https://sputniknews.com.tr/20230301/konyada-konut-satis-ve-kira-bedellerindeki-fahis-artisa-sorusturma-1067676121.html
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Konya'da, depremlerin ardından konut satış ve kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T20:17+0300
2023-03-01T20:17+0300
2023-03-01T20:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kira
satış
fahiş fiyat
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin kente geldiği belirtildi.Depremzede vatandaşların durumundan faydalananlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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kira, satış, fahiş fiyat
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
20:17 01.03.2023 (güncellendi: 20:23 01.03.2023) Abone ol
Konya'da, depremlerin ardından konut satış ve kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin kente geldiği belirtildi.
Depremzede vatandaşların durumundan faydalananlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.