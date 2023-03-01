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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kirisci-yapmamiz-gereken-vatandaslarimizin-basini-sokacaklari-cadira-kavusmalariydi-kavustular-1067677859.html
Kirişci: Yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, kavuştular
Kirişci: Yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, kavuştular
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
vahit kirişçi
deprem
çadır
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Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, depremzede vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.Artçı sarsıntıları devam eden depremlerden 13,5 milyonluk nüfusun ve 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyanın etkilendiğine dikkat çeken Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, çadıra kavuştular. Şimdi konteyner kentleri kuruyoruz, konteyner kentler de yetmez dedik bir yıllık süre sonunda inşallah deprem konutlarını söz verdiğimiz tarihlerde yapmış ve vatandaşlarımızı da burada barındırıyor olacağız" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu çerçevede 73 binin üzerinde köy evi inşa edeceklerini söyledi
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vahit kirişçi, deprem, çadır
vahit kirişçi, deprem, çadır

Kirişci: Yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, kavuştular

21:21 01.03.2023 (güncellendi: 21:22 01.03.2023)
© AATarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, çadıra kavuştular" dedi.
Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, depremzede vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Artçı sarsıntıları devam eden depremlerden 13,5 milyonluk nüfusun ve 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyanın etkilendiğine dikkat çeken Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, çadıra kavuştular. Şimdi konteyner kentleri kuruyoruz, konteyner kentler de yetmez dedik bir yıllık süre sonunda inşallah deprem konutlarını söz verdiğimiz tarihlerde yapmış ve vatandaşlarımızı da burada barındırıyor olacağız" diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu çerçevede 73 binin üzerinde köy evi inşa edeceklerini söyledi
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