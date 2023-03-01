https://sputniknews.com.tr/20230301/kirisci-yapmamiz-gereken-vatandaslarimizin-basini-sokacaklari-cadira-kavusmalariydi-kavustular-1067677859.html

Kirişci: Yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, kavuştular

Kirişci: Yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, kavuştular

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T21:21+0300

2023-03-01T21:21+0300

2023-03-01T21:22+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

vahit kirişçi

deprem

çadır

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Bakan Kirişci, eşi Hanife Kirişci ile Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde, depremzede vatandaşlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.Artçı sarsıntıları devam eden depremlerden 13,5 milyonluk nüfusun ve 110 bin kilometrekarelik bir coğrafyanın etkilendiğine dikkat çeken Kirişci, "Devlet ile millet el ele verdi çok şükür artık yaralarımız sarılmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bizim yapmamız gereken vatandaşlarımızın başını sokacakları çadıra kavuşmalarıydı, çadıra kavuştular. Şimdi konteyner kentleri kuruyoruz, konteyner kentler de yetmez dedik bir yıllık süre sonunda inşallah deprem konutlarını söz verdiğimiz tarihlerde yapmış ve vatandaşlarımızı da burada barındırıyor olacağız" diye konuştu.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu çerçevede 73 binin üzerinde köy evi inşa edeceklerini söyledi

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vahit kirişçi, deprem, çadır