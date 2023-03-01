https://sputniknews.com.tr/20230301/kim-milyoner-olmak-ister-sampiyonu-deprem-sonrasi-yasadiklarini-anlatti-bazen-krizler-geciriyorum-1067664007.html
Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu deprem sonrası yaşadıklarını anlattı: Bazen krizler geçiriyorum
Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu deprem sonrası yaşadıklarını anlattı: Bazen krizler geçiriyorum
Katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla adını duyuran Arda Ayten, Türkiye'yi yasa boğan depreme İskenderun'daki evinde yakalanmıştı. Depremin... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T16:26+0300
2023-03-01T16:26+0300
2023-03-01T16:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
iskenderun
arda ayten
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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liranın sahibi olan Arda Ayten Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alıyordu.İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, Türkiye'nin 11 kentini etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere memleketinde yakalandı. Yıllarca emek verdiği kütüphanesinin altında kalan ve komşularının yardımıyla odasından çıkarılan genç yarışmacı Deprem sonrası yaşadığı duyguları anlattı.Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayten, 'Nasılsınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230209/kim-milyoner-olmak-isterin-sampiyonu-depreme-evinde-yakalandi-dolabin-altina-sikisip-kalmistim-1066779145.html
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deprem, iskenderun, arda ayten
deprem, iskenderun, arda ayten
Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu deprem sonrası yaşadıklarını anlattı: Bazen krizler geçiriyorum
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Katıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasıyla adını duyuran Arda Ayten, Türkiye'yi yasa boğan depreme İskenderun'daki evinde yakalanmıştı. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Ayten sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 'Hayatımın en zorlayıcı senesi' diyen Ayten, 'Bazen krizler geçiriyorum' ifadelerini kullandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liranın sahibi olan Arda Ayten Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alıyordu.
İskenderun'da yaşayan Arda Ayten, Türkiye'nin 11 kentini etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere memleketinde yakalandı. Yıllarca emek verdiği kütüphanesinin altında kalan ve komşularının yardımıyla odasından çıkarılan genç yarışmacı Deprem sonrası yaşadığı duyguları anlattı.
Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayten, 'Nasılsınız?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla. Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim. Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım. İyi olduğumu söyleyemem. Ne var ki kötü de sayılmam. Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum. Bazen krizler geçiriyorum. Bazen de kendimden geçiyorum."