Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kayseride-467-agir-hasarli-yapi-tespit-edildi-1067675982.html
Kayseri'de 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Kayseri'de 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, kentte 467 ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T20:11+0300
2023-03-01T20:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kayseri
sibel livdumlu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kahramanmaraş ile Kayseri merkezli depremlerin ardından kentte hasarlı binalara yönelik yapılan incelemelerle ilgili il müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.Livdumlu, ilde toplam yapı sayısının 330 bin 268, bağımsız bölüm sayısının ise 866 bin 98 olduğunu belirtti.Depremin ilk gününden itibaren inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 70 kişinin sahada hasar tespit çalışmalarına katıldığını vurgulayan Livdumlu, toplam 9 bin 991 yapı için tespit başvurusu yapıldığını ifade etti.Livdumlu, "Toplam 4 bin 804 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Bu tespitlerden 2 bin 514'ü hasarsız, 1771'i az hasarlı, 52'si orta hasarlı. İlimiz genelinde toplam 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Yapıların 32'si resmi nitelikte olup, bunlardan 17'si minare, 11'i okul ve 4'ü kamu binası. Kalan 435 ağır hasarlı yapının 361'i konut, 3'ü ticarethane, 71'i ise depo, ahır ve müştemilattır" diye konuştu.Ağır hasarlı konutların 317'sinin Sarız ilçesinde olduğunu aktaran Livdumlu, Bünyan ve Yahyalı'da 10, Sarıoğlan'da 3, Pınarbaşı'nda 6, İncesu'da 3, Akkışla'da ise 7 yapıda ağır hasar oluştuğunu dile getirdi.Livdumlu, merkez ilçelerden Melikgazi'de 2, Kocasinan'da bir yapının acil yıkılması gerektiğini vurguladı.Livdumlu, kalan başvurular için hasar tespit çalışmalarının en geç 15 gün içinde bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremden-etkilenen-166-bin-238-ogrencinin-nakilleri-yapildi-1067516903.html
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kayseri, sibel livdumlu
kayseri, sibel livdumlu

Kayseri'de 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi

20:11 01.03.2023 (güncellendi: 20:12 01.03.2023)
© İHA / HATİCE YETMEN - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW837521deprem - enkaz
deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA / HATİCE YETMEN - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW837521
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, kentte 467 ağır hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kahramanmaraş ile Kayseri merkezli depremlerin ardından kentte hasarlı binalara yönelik yapılan incelemelerle ilgili il müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.
Livdumlu, ilde toplam yapı sayısının 330 bin 268, bağımsız bölüm sayısının ise 866 bin 98 olduğunu belirtti.
Depremin ilk gününden itibaren inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 70 kişinin sahada hasar tespit çalışmalarına katıldığını vurgulayan Livdumlu, toplam 9 bin 991 yapı için tespit başvurusu yapıldığını ifade etti.
Livdumlu, "Toplam 4 bin 804 yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Bu tespitlerden 2 bin 514'ü hasarsız, 1771'i az hasarlı, 52'si orta hasarlı. İlimiz genelinde toplam 467 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Yapıların 32'si resmi nitelikte olup, bunlardan 17'si minare, 11'i okul ve 4'ü kamu binası. Kalan 435 ağır hasarlı yapının 361'i konut, 3'ü ticarethane, 71'i ise depo, ahır ve müştemilattır" diye konuştu.
Ağır hasarlı konutların 317'sinin Sarız ilçesinde olduğunu aktaran Livdumlu, Bünyan ve Yahyalı'da 10, Sarıoğlan'da 3, Pınarbaşı'nda 6, İncesu'da 3, Akkışla'da ise 7 yapıda ağır hasar oluştuğunu dile getirdi.
Livdumlu, merkez ilçelerden Melikgazi'de 2, Kocasinan'da bir yapının acil yıkılması gerektiğini vurguladı.
Livdumlu, kalan başvurular için hasar tespit çalışmalarının en geç 15 gün içinde bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, bugün ders başı yapacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
26 Şubat, 14:13
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