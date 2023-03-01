Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kastamonu-aciklarinda-tespit-edilen-mayin-imha-edildi-1067627423.html
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
Kastamonu’da sahilden 10 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan mayın, kontrollü şekilde imha edildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T00:47+0300
2023-03-01T00:47+0300
dünya
deniz
mayın
kastamonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067626848_0:379:472:645_1920x0_80_0_0_90d501fc2cb9ddbe6856e2aacb4c7720.jpg
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.Cide’nin İlyasbey köyünde balıkçılık yapan Ferdi Yılmaz, balık tutmak için denize açıldıklarını belirterek, “Av peşindeyken deniz üzerinde siyah bir cisim gördük. Merak edip cisme doğru yanaştık. Cismin yanına gittiğimizde mayın olduğunu fark ettik. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak durumu bildirdik. Ekipler de kısa sürede mayının olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra da mayın kontrollü bir şekilde imha edildi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230204/izmire-gelmemesi-icin-seferber-olunan-asbestli-gemi-sao-paulo-batirildi-uzgun-ve-kaygiliyiz-1066569171.html
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067626848_0:335:472:689_1920x0_80_0_0_87a9a4366d032956b877f08f82870ef1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deniz, mayın, kastamonu
deniz, mayın, kastamonu

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

00:47 01.03.2023
© CEMAL İLYASOĞLU - ERDEM DEMİRCİKastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© CEMAL İLYASOĞLU - ERDEM DEMİRCİ
Abone olTelegram
Kastamonu’da sahilden 10 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan mayın, kontrollü şekilde imha edildi.
Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
Cide’nin İlyasbey köyünde balıkçılık yapan Ferdi Yılmaz, balık tutmak için denize açıldıklarını belirterek, “Av peşindeyken deniz üzerinde siyah bir cisim gördük. Merak edip cisme doğru yanaştık. Cismin yanına gittiğimizde mayın olduğunu fark ettik. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak durumu bildirdik. Ekipler de kısa sürede mayının olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra da mayın kontrollü bir şekilde imha edildi” dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tehlikeli atık ve asbest barındıran Sao Paulo gemisine verdiği 'şartlı onayı' iptalinin ardından Brezilya Çevre Bakanlığı (IBAMA), 29 Ağustos 2022 tarihinde SÖK Denizcilik’in Brezilyalı ortağı Ocean Prime gönderdiği yazıyı tekrarladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2023
TÜRKİYE
İzmir'e gelmemesi için seferber olunan asbestli gemi 'Sao Paulo' batırıldı: 'Üzgün ve kaygılıyız'
4 Şubat, 17:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала