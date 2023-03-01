https://sputniknews.com.tr/20230301/kastamonu-aciklarinda-tespit-edilen-mayin-imha-edildi-1067627423.html

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu’da sahilden 10 kilometre açıkta balıkçılar tarafından bulunan mayın, kontrollü şekilde imha edildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T00:47+0300

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deniz

mayın

kastamonu

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Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.Cide’nin İlyasbey köyünde balıkçılık yapan Ferdi Yılmaz, balık tutmak için denize açıldıklarını belirterek, “Av peşindeyken deniz üzerinde siyah bir cisim gördük. Merak edip cisme doğru yanaştık. Cismin yanına gittiğimizde mayın olduğunu fark ettik. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak durumu bildirdik. Ekipler de kısa sürede mayının olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra da mayın kontrollü bir şekilde imha edildi” dedi.

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