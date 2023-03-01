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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/kahramanmarasta-44-buyuklugunde-deprem-1067632182.html
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 05.23'te Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T06:27+0300
2023-03-01T06:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Deprem, yerin 7 KM derinliğinde meydana geldi.
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türkiye, deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

06:27 01.03.2023
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 05.23'te Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 KM derinliğinde meydana geldi.
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