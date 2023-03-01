https://sputniknews.com.tr/20230301/kahramanmarasta-44-buyuklugunde-deprem-1067632182.html
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 05.23'te Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T06:27+0300
2023-03-01T06:27+0300
2023-03-01T06:27+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
Deprem, yerin 7 KM derinliğinde meydana geldi.
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
Abone ol
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, saat 05.23'te Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 7 KM derinliğinde meydana geldi.