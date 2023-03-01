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Japonya'da kontrolden çıkan bir araç hastane duvarına çarptı: 2 ölü
Japonya'da kontrolden çıkan bir araç hastane duvarına çarptı: 2 ölü
Japonya’nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T13:49+0300
2023-03-01T13:49+0300
dünya
japonya
osaka
trafik kazası
hastane
can kaybı
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Japonya'nın Osaka eyaletinde facia gibi bir kaza meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki bir sürücü, yerel saatle 14.50 sıralarında aracının kontrolünü kaybederek Ikuno Aiwa Hastanesi'nin duvarına çarptı. Kaza mahallinde bulunan 70'li ve 80'li yaşlardaki 2 kadın olayda hayatını kaybederken, sürücü ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin kaza öncesinde hastanenin yanından geçen otoyola ters yönden girdiği öğrenildi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.Öte yandan polis, gaz sızıntısı nedeniyle bölgedeki yerleşimciler için tahliye çağrısında bulundu.
japonya
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japonya, osaka, trafik kazası, hastane, can kaybı
japonya, osaka, trafik kazası, hastane, can kaybı

Japonya'da kontrolden çıkan bir araç hastane duvarına çarptı: 2 ölü

13:49 01.03.2023
© İHA / BURAK ERSOYJaponya’nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Japonya’nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© İHA / BURAK ERSOY
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Japonya’nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Japonya'nın Osaka eyaletinde facia gibi bir kaza meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki bir sürücü, yerel saatle 14.50 sıralarında aracının kontrolünü kaybederek Ikuno Aiwa Hastanesi'nin duvarına çarptı.
Kaza mahallinde bulunan 70'li ve 80'li yaşlardaki 2 kadın olayda hayatını kaybederken, sürücü ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin kaza öncesinde hastanenin yanından geçen otoyola ters yönden girdiği öğrenildi.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan polis, gaz sızıntısı nedeniyle bölgedeki yerleşimciler için tahliye çağrısında bulundu.
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