https://sputniknews.com.tr/20230301/japonyada-kontrolden-cikan-bir-arac-hastane-duvarina-carpti-2-olu-1067652835.html

Japonya'da kontrolden çıkan bir araç hastane duvarına çarptı: 2 ölü

Japonya'da kontrolden çıkan bir araç hastane duvarına çarptı: 2 ölü

Japonya’nın Osaka eyaletinde bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek hastane duvarına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T13:49+0300

2023-03-01T13:49+0300

2023-03-01T13:49+0300

dünya

japonya

osaka

trafik kazası

hastane

can kaybı

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Japonya'nın Osaka eyaletinde facia gibi bir kaza meydana geldi. Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki bir sürücü, yerel saatle 14.50 sıralarında aracının kontrolünü kaybederek Ikuno Aiwa Hastanesi'nin duvarına çarptı. Kaza mahallinde bulunan 70'li ve 80'li yaşlardaki 2 kadın olayda hayatını kaybederken, sürücü ihmalle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelinin kaza öncesinde hastanenin yanından geçen otoyola ters yönden girdiği öğrenildi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.Öte yandan polis, gaz sızıntısı nedeniyle bölgedeki yerleşimciler için tahliye çağrısında bulundu.

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japonya, osaka, trafik kazası, hastane, can kaybı