https://sputniknews.com.tr/20230301/japonya-rusyaya-donuk-yaptirim-listesini-genisletti-1067637899.html

Japonya, Rusya'ya dönük yaptırım listesini genişletti

Japonya, Rusya'ya dönük yaptırım listesini genişletti

Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatıyla bağlantısı olduğu belirtilen 143 kişi ve kuruluşu daha yaptırım listesine dahil etme kararı aldı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

japonya

rusya

yaptırım

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Japonya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatıyla ilgili 143 kişi ve kuruluşu daha yaptırımlar listesine ekleme kararı aldı. Politikacıları, askeri yetkilileri, iş insanlarını ve şirketleri hedef alan ek yaptırımlar kapsamında varlık dondurma ve ihracat yasağı tedbirlerinin uygulanacağı öğrenildi.Rus özel güvenlik şirketi Vagner Grubu'nun da yeni yaptırımların hedefi olan kurumlar arasında yer aldığı aktarıldı.Daha önce Vagner, ABD tarafından 'uluslararası suç örgütü' olarak nitelendirilmişti.Geçen hafta G7 zirvesinde konuşan Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduklarını ifade etmişti.Toplantı sonrasında yayınlanan ortak bildiren ise G7 ülkeleri Rusya'ya yönelik 'yeni koordineli ekonomik yaptırımlar' uygulanması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

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