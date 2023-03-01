https://sputniknews.com.tr/20230301/iyi-parti-genel-baskani-aksener-gik-uyeleri-ile-bir-araya-geldi-1067677139.html
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve genel... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T20:39+0300
2023-03-01T20:39+0300
2023-03-01T20:41+0300
türkiye
meral akşener
iyi parti
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, parti genel merkezi ek binasında GİK üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının ele alınacağı yarınki altılı masa toplantısına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.
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meral akşener, iyi parti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi
20:39 01.03.2023 (güncellendi: 20:41 01.03.2023) Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile bir araya geldi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, parti genel merkezi ek binasında GİK üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının ele alınacağı yarınki altılı masa toplantısına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.