https://sputniknews.com.tr/20230301/iyi-parti-genel-baskani-aksener-gik-uyeleri-ile-bir-araya-geldi-1067677139.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, GİK üyeleri ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve genel... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-01T20:39+0300

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türkiye

meral akşener

iyi parti

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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, parti genel merkezi ek binasında GİK üyeleri ve genel başkan başdanışmanları ile toplantı yaptı. Toplantıda cumhurbaşkanı adayının ele alınacağı yarınki altılı masa toplantısına ilişkin değerlendirme yapıldığı belirtildi.

türkiye

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meral akşener, iyi parti