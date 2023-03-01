https://sputniknews.com.tr/20230301/isvicreli-rts-kanali-iki-arabulucu-kurum-moskova-ve-kievle-muzakereler-konusunda-gorusuyor-1067675868.html

İsviçreli RTS kanalı: İki arabulucu kurum, Moskova ve Kiev'le müzakereler konusunda görüşüyor

İsviçreli RTS kanalı: İki arabulucu kurum, Moskova ve Kiev'le müzakereler konusunda görüşüyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde faaliyet yürüten iki sivil toplum kuruluşunun, Rusya ile Ukrayna arasında yeni müzakerelerin zeminini hazırlamak için çalışma... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T19:58+0300

2023-03-01T19:58+0300

2023-03-01T19:58+0300

moskova

kiev

arabulucu

ukrayna krizi

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İsviçre'de yayın yapan RTS televizyonunun haberine göre İnsani Diyalog Merkezi ve Güvenlik Politikası Merkezi'nin uluslararası ilişkiler alanındaki bilirkişileri ile arabulucuları, müzakerelerin yeniden başlaması için Moskova ve Kiev'le resmi kanallar dışında ve gizlilik dahilinde temas kuruyor.Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Tomas Greminger, görüşmelere iki ülkenin devlet başkanlığı idarelerine erişimi bulunan üst düzey bilirkişilerin katıldığını söyledi.Greminger, "Bizim mesleğimizde bu tür diyalog arka kanal olarak adlandırılıyor. Gayri resmi ve son derece gizli diyalog imkanı sunan bu platform, çatışmanın taraflarına her durumda iletişim kurma olanağı sağlıyor" dedi.Greminger, İsviçre Konfederasyonu'ndan finansal destek alan STK'ların temsilcilerinin muhataplarıyla 3 kez yüz yüze görüştüğünü de belirtti.

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