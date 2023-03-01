https://sputniknews.com.tr/20230301/istihbarat-toplamak-icin-neo-nazilerin-yaninda-savasan-abdli-eski-asker-rusyaya-sigindi-1067649366.html

İstihbarat toplamak için neo-Nazilerin yanında savaşan ABD'li eski asker, Rusya'ya sığındı

İstihbarat toplamak için neo-Nazilerin yanında savaşan ABD'li eski asker, Rusya'ya sığındı

Eski bir ABD askeri olan ve yaklaşık bir yıl boyunca çeşitli Ukrayna askeri birimlerinde paralı asker olarak görev yapan John McIntyre, istihbarat toplamak... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T13:14+0300

2023-03-01T13:14+0300

2023-03-01T13:15+0300

ukrayna krizi

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abd

paralı asker

rusya

neo-nazi

karpatska sich

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RT'den Murad Gadziev'e konuşan McIntyre, Odessa'dan Moldova'ya geçerek kaçtığını söyledi ve "Gitmek zorunda kaldım. Öldürüleceğimi düşündüm, ailem Kişinev'e gitmem için 300 dolar verdi, sonra İstanbul'a ve ardından Moskova'ya gittim" dedi.Hangi noktada Rusya tarafına kendini tanıttığını açıklamayan eski Amerikan askeri, Ukrayna'daki deneyimini anlattı aşırı sağ ideolojinin Ukrayna için önceden 'o kadar da büyük bir sorun olduğunu' düşünmediğini, ancak kendisi yerinde görene kadar bu fikrini değiştirdiğini itiraf etti:"Geldiğimde gerçekten şaşırdım. Herkes dövmeler ve Nazi sembolleri taşıyordu."McIntyre ayrıca, Ukrayna birliklerine uyum sağlamak için kendi antifaşist ve komünist görüşlerini gizlemesi gerektiğini de söyledi. Eski asker ayrıca, diğer bazı Batılı paralı askerlerin kendisine "Ruslar Nazi değil, biz Naziyiz" dediğini aktardı.Yaklaşık bir yıl boyunca Ukrayna kuvvetlerinde görev yapan McIntyre, yeterli istihbaratı topladıktan sonra Rusya'ya sığınmayı en başından beri planladığını söyledi. Belli bir noktada, birisiyle Ukrayna kuvvetleri tarafından işlenen savaş suçları hakkında konuştuktan sonra 'tehlikeye düştüğünü' söyleyen McIntyre'ye göre, 'muhbirlere' Ukrayna'da casuslardan bile daha sert davranılıyor:"İtiraf eden veya itiraf edeceği bilinen herkes kafasının arkasından vuruluyor. Yabancılar da dahil olmak üzere birçok insan kaybediliyor."Daha önce Teksas, Fort Bliss'te iki yıl görev yapan McIntyre, Ukrayna güçlerinin konut binalarının yanındaki bodrum katlarına askerlerini yerleştirirken sivilleri aktif olarak canlı kalkan olarak kullandıklarını ve ardından bölge bir saldırıda hedef alındığında ise Rusya'yı suçladıklarını söyledi ve "Bu tür saldırılar olduğunda, olayları haber yapan haber ekipleri sağlı sollu asker dolu evleri size göstermezdi” dedi. Ukrayna'daki aşırı sağcı örgütlerden Karpat Sih'te görev yapan eski paralı asker, Portekiz, Fransa ve Arjantin'den gelen yabancılar da dahil olmak üzere savaş esirlerini infaz eden kişileri kişisel olarak tanıdığını da söyledi.“Bu onlar için eğlenceli bir şey, bu nefret. Rus halkından nefret ediyorlar, onları öldürmek istiyorlar, soykırım yapmak istiyorlar. Ve biz 'Batı' bu adamları mı destekliyoruz? Ve bunlar bizim müttefiklerimiz mi olmalı? Ve onları bizimle birlikte NATO'ya mı almamız gerekiyor? Ve Cenevre sözleşmelerini bile takip edemiyorlar mı?” diye sordu.Öte yandan McIntyre, ABD'nin Ukrayna kuvvetlerine yalnızca silah sağlamakla kalmayıp aynı zamanda istihbarat sağlamakla da doğrudan ilgilendiğini söyledi. Eski paralı asker, McIntyre'nin kendisinin de bir süredir görev yaptığı Ukrayna yabancı lejyonunda çalışan bir ABD Donanması istihbarat subayını şahsen tanıdığını söyledi ve "Her gün bağlantılarını arar ve mevziler, birliklerin hareketleri vb. hakkında bilgi alırdı" dedi. Eski paralı askere göre, ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silah ve teçhizat da genellikle karaborsada veya dünyadaki yaygın yolsuzluk nedeniyle aşırılık yanlılarının ellerinde kalıyor.

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