https://sputniknews.com.tr/20230301/istanbul-bogazi-ve-bazi-ilcelerde-sis-etkili-oldu-1067632899.html

İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde sis etkili oldu

İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde sis etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T06:54+0300

2023-03-01T06:54+0300

2023-03-01T07:15+0300

türkiye

istanbul

istanbul boğazı

istanbul boğazı

sis

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Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde de yer yer etkili oldu.Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda sis nedeniyle Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.

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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis