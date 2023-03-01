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İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde sis etkili oldu
İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T06:54+0300
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türkiye
istanbul
istanbul boğazı
istanbul boğazı
sis
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Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde de yer yer etkili oldu.Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda sis nedeniyle Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.
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istanbul
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istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis
istanbul, istanbul boğazı, istanbul boğazı, sis

İstanbul Boğazı ve bazı ilçelerde sis etkili oldu

06:54 01.03.2023 (güncellendi: 07:15 01.03.2023)
© AA / Oğuz Yeterİstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü.
İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA / Oğuz Yeter
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İstanbul'un bazı bölgelerinde yoğun sis etkili olurken Boğaz'da görüş mesafesi düştü.
Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun sis, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ile Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.
Yoğun sis, Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde de yer yer etkili oldu.
Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda sis nedeniyle Uzun Boğaz Turu ile Beykoz-Sarıyer vapur seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.
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