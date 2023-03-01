https://sputniknews.com.tr/20230301/ispanyol-mahkeme-ekvator-ginesi-devlet-baskaninin-oglunu-iskence-suclamasindan-ifadeye-cagirdi-1067649804.html

İspanyol mahkeme, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı'nın oğlunu 'işkence' suçlamasından ifadeye çağırdı

İspanyol mahkeme, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı'nın oğlunu 'işkence' suçlamasından ifadeye çağırdı

İspanya'da Ulusal Mahkeme, iki İspanyol vatandaşının kaçırılıp işkence gördüğü iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T13:20+0300

2023-03-01T13:20+0300

2023-03-01T13:20+0300

dünya

ispanya

ekvador ginesi

işkence

mahkeme

adam kaçırma

ifade

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Terörizm, organize suç örgütleri ve uluslararası suçlara bakan Madrid'deki Ulusal Mahkeme, Ekvator Ginesi'nde muhalif bir grup olarak bilinen Ekvator Ginesi Üçüncü Cumhuriyeti'nin Kurtuluşu Hareketi'nin (MLGE3R) geçen yıl sonunda yaptığı dava açma başvurusu kapsamında yürüttüğü soruşturmayı genişletti.Mahkeme, Obiang'ın oğlu ve aynı zamanda Dış Güvenlik Devlet Sekreteri olan Carmelo Ovono Obiang ile Ulusal Güvenlik Bakanı Nicolas Obama Nchama ve Devlet Başkanlığı Güvenlik Genel Müdürü Issac Nguema Ondo'yu 28 Mart'ta sanık olarak ifade vermeye çağırdığını açıkladı.Mahkeme ayrıca, Ovono Obiang'ın avukatlarının şahit ve belge taleplerinin, 3 sanık Madrid'de hakim karşısına çıkıp ifade verinceye kadar reddedildiğini bildirdi.Soruşturmaya konu olan olay, İspanya'da yaşayan Martin Obiang ve Bienvenido Ndong ile İspanyol vatandaşları Feliciano Efa ve Julio Obama Mefuman'ın Madrid'den Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya gitmesi, 15 Kasım 2019'da buradan kaçırılarak Ekvator Ginesi devletine ait özel bir uçakla bu Orta Afrika ülkesinin Mongomo kentine götürülmeleri olarak biliniyor.'Devlet başkanından af dilemeye zorlandılar'MLGE3R'nin yaptığı suçlamada, Cuba'dan kaçırılan söz konusu 4 kişinin, 'içinde Ovono Obiang ile Obama Nchama'nın da olduğu Ekvator Ginesi rejiminin resmi uçağıyla gizlice Mongomo'daki Oveng Asem cezaevine nakledildikleri, burada işkence gördükleri ve kamu televizyonunun önünde Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema'dan af dilemeye zorlandıkları' belirtiliyor.MLGE3R, kaçırılan ve işkence gören 4 kişinin bir arkadaşlarının daveti üzerine Madrid'den Cuba'ya gittiklerini ve bunun da Ekvator Ginesi tarafından organize edilen bir tuzak olduğunu iddia ediyor.Askeri mahkemeye çıkarılan ve Ekvator Ginesi hükümetine karşı darbe ve terörizmle suçlanarak 60 ila 90 yıl hapis cezası verilen bu 4 kişiden, Julio Obama Mefuman adlı İspanyol vatandaşı geçen ay cezaevinde ölmüştü.Avrupa Parlamentosu (AP) da 16 Şubat'ta aldığı kararda, Mefuman'ın ölümü nedeniyle Ekvator Ginesi rejimini suçlamış, bu kişinin cesedinin ve MLGE3R üyesi olan cezaevindeki diğer 3 kişinin serbest bırakılarak İspanya'ya gönderilmelerini istemişti.AP ayrıca Evator Ginesi'ni İspanyol adli makamlarıyla tam işbirliği yapmaya çağırmıştı.

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ispanya, ekvador ginesi, işkence, mahkeme, adam kaçırma, ifade