https://sputniknews.com.tr/20230301/isidin-tel-abyad-munbic-ve-rakka-kadisi-istanbulda-tutuklandi-1067634713.html
'IŞİD'in Tel Abyad, Münbiç ve Rakka kadısı' İstanbul'da tutuklandı
'IŞİD'in Tel Abyad, Münbiç ve Rakka kadısı' İstanbul'da tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü IŞİD bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:24+0300
2023-03-01T09:24+0300
2023-03-01T09:29+0300
türkiye
istanbul
işid
tel abyad
münbiç
rakka
tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda IŞİD içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.
türkiye
istanbul
tel abyad
münbiç
rakka
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, işid, tel abyad, münbiç, rakka, tutuklama
istanbul, işid, tel abyad, münbiç, rakka, tutuklama
'IŞİD'in Tel Abyad, Münbiç ve Rakka kadısı' İstanbul'da tutuklandı
09:24 01.03.2023 (güncellendi: 09:29 01.03.2023) Abone ol
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü IŞİD bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda IŞİD içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.