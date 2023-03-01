https://sputniknews.com.tr/20230301/isidin-tel-abyad-munbic-ve-rakka-kadisi-istanbulda-tutuklandi-1067634713.html

'IŞİD'in Tel Abyad, Münbiç ve Rakka kadısı' İstanbul'da tutuklandı

'IŞİD'in Tel Abyad, Münbiç ve Rakka kadısı' İstanbul'da tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü IŞİD bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T09:24+0300

2023-03-01T09:24+0300

2023-03-01T09:29+0300

türkiye

istanbul

işid

tel abyad

münbiç

rakka

tutuklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgiler doğrultusunda IŞİD içerisinde 2014-2018 yılları arasında Tel Abyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüttüğü belirlenen, örgütte üst düzey görevlerde bulunan "Abu Huzeyfe" kod adlı M.M.B’nin İstanbul’da olduğunu tespit etti.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.M.B. tutuklandı.

türkiye

istanbul

tel abyad

münbiç

rakka

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istanbul, işid, tel abyad, münbiç, rakka, tutuklama