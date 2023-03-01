https://sputniknews.com.tr/20230301/iran-2-alman-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1067655108.html

İran, 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

İran, 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'ndeki 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:20+0300

2023-03-01T14:20+0300

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dünya

iran

almanya

istenmeyen kişi

diplomat

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.Kenani, Berlin yönetiminin 'İran'ın iç işlerine yönelik müdahaleci ve sorumsuz eylemlerinin' ardından ülkedeki 2 Alman diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve bu durumun Alman Büyükelçi'ye iletildiğini aktardı.İran'ın önceliğinin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek olduğunu belirten Kenani, "Bazı tarafların ülkemizin ilkelerini ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istemesi durumunda alternatif seçeneklerin tanımlanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede 'terör eylemleri düzenlemekle' suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i 21 Şubat'ta idama mahkum etmişti.Almanya, 22 Şubat'ta karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve İran Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.

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iran, almanya, istenmeyen kişi, diplomat