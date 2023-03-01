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https://sputniknews.com.tr/20230301/iran-2-alman-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1067655108.html
İran, 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
İran, 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'ndeki 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:20+0300
2023-03-01T14:20+0300
dünya
iran
almanya
istenmeyen kişi
diplomat
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.Kenani, Berlin yönetiminin 'İran'ın iç işlerine yönelik müdahaleci ve sorumsuz eylemlerinin' ardından ülkedeki 2 Alman diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve bu durumun Alman Büyükelçi'ye iletildiğini aktardı.İran'ın önceliğinin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek olduğunu belirten Kenani, "Bazı tarafların ülkemizin ilkelerini ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istemesi durumunda alternatif seçeneklerin tanımlanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede 'terör eylemleri düzenlemekle' suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i 21 Şubat'ta idama mahkum etmişti.Almanya, 22 Şubat'ta karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve İran Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.
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almanya
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iran, almanya, istenmeyen kişi, diplomat
iran, almanya, istenmeyen kişi, diplomat

İran, 2 Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

14:20 01.03.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçiliği'ndeki 2 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu.
Kenani, Berlin yönetiminin 'İran'ın iç işlerine yönelik müdahaleci ve sorumsuz eylemlerinin' ardından ülkedeki 2 Alman diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini ve bu durumun Alman Büyükelçi'ye iletildiğini aktardı.
İran'ın önceliğinin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri sürdürmek olduğunu belirten Kenani, "Bazı tarafların ülkemizin ilkelerini ve ulusal egemenliğini göz ardı etmek istemesi durumunda alternatif seçeneklerin tanımlanması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.
İran, ABD merkezli rejim karşıtı bir örgütün lideri olduğu iddia edilen ve ülkede 'terör eylemleri düzenlemekle' suçlanan İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd'i 21 Şubat'ta idama mahkum etmişti.
Almanya, 22 Şubat'ta karara tepki olarak İran'ın Berlin Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış ve İran Büyükelçiliği'nin 2 çalışanını istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmalarını istemişti.
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