https://sputniknews.com.tr/20230301/imamoglu-yuksek-seviyeli-seferberlik-baslatiyoruz-1067654428.html

İmamoğlu: Yüksek seviyeli seferberlik başlatıyoruz

İmamoğlu: Yüksek seviyeli seferberlik başlatıyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem dirençli bir İstanbul için yüksek seviyeli seferberlik başlattıklarını belirterek "Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T14:14+0300

2023-03-01T14:14+0300

2023-03-01T14:30+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

deprem

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem seferberlik planının sunumunda konuştu.İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:-Yaşadığımız afetin hepimize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. 10 binlerce canımız belki hala göçük altından çıkarılmayı beklerken normal yaşamımıza devam edemeyiz.-Depremi ülkemizin birinci sorunu olarak tartışmamız lazımdır.-İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.-Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir.-Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor.-Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir.-Aşamalandırılmış yol haritasına ihtiyacımız var.-Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.-İş başına geldiğimizden beri yaptığımız pek çok afet çalışmalarını defalarca gözden geçirdik.

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