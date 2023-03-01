https://sputniknews.com.tr/20230301/imamoglu-yuksek-seviyeli-seferberlik-baslatiyoruz-1067654428.html
İmamoğlu: Yüksek seviyeli seferberlik başlatıyoruz
İmamoğlu: Yüksek seviyeli seferberlik başlatıyoruz
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem dirençli bir İstanbul için yüksek seviyeli seferberlik başlattıklarını belirterek "Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T14:14+0300
2023-03-01T14:14+0300
2023-03-01T14:30+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
deprem
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem seferberlik planının sunumunda konuştu.İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:-Yaşadığımız afetin hepimize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. 10 binlerce canımız belki hala göçük altından çıkarılmayı beklerken normal yaşamımıza devam edemeyiz.-Depremi ülkemizin birinci sorunu olarak tartışmamız lazımdır.-İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.-Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir.-Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor.-Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir.-Aşamalandırılmış yol haritasına ihtiyacımız var.-Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.-İş başına geldiğimizden beri yaptığımız pek çok afet çalışmalarını defalarca gözden geçirdik.
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ekrem imamoğlu, deprem, istanbul
ekrem imamoğlu, deprem, istanbul
İmamoğlu: Yüksek seviyeli seferberlik başlatıyoruz
14:14 01.03.2023 (güncellendi: 14:30 01.03.2023) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem dirençli bir İstanbul için yüksek seviyeli seferberlik başlattıklarını belirterek "Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un deprem seferberlik planının sunumunda konuştu.
İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından önemli satır başları:
-Yaşadığımız afetin hepimize yüklediği çok büyük bir sorumluluk var. 10 binlerce canımız belki hala göçük altından çıkarılmayı beklerken normal yaşamımıza devam edemeyiz.
-Depremi ülkemizin birinci sorunu olarak tartışmamız lazımdır.
-İBB yıllardır bu konuyu konuşuyor, 1999 yılından beri. Ancak bu düzene kalıcı ve cesur bir şekilde değişim adına gerekli adımları atamamıştır.
-Deprem dirençli İstanbul için yüksek bir seviyeli seferberlik başlatıyoruz. Bu pek ala mümkündür. Mümkün olmak zorundadır. Deprem İstanbul için kaçınılmaz bir gerçek ve gerçek anlamda beka meselesidir.
-Gerçekçi stratejilere mutlaka ihtiyacımız vardır. Kaynağa ihtiyacımız vardır. İşbirliğine ihtiyacımız vardır. Her kesimin harekete geçmesi ve geçirilmesi gerekiyor.
-Bilime ihtiyacımız var. Bilim yegane ışığımızdır. Bilimi görmezden gelerek yola devam etmemiz mümkün değildir.
-Aşamalandırılmış yol haritasına ihtiyacımız var.
-Bugün yeni bir güçlü başlangıç yapıyoruz.
-İş başına geldiğimizden beri yaptığımız pek çok afet çalışmalarını defalarca gözden geçirdik.