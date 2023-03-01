https://sputniknews.com.tr/20230301/icisleri-bakanligi-deprem-bolgesinde-cocuk-kacirildigi-iddialarina-yanit-verdi-1067661535.html
İçişleri Bakanlığı 'deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı' iddialarına yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı 'deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı' iddialarına yanıt verdi
İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:43+0300
2023-03-01T15:43+0300
2023-03-01T15:43+0300
türkiye
deprem
kaçırma
çocuk kaçırma
içişleri bakanlığı
iddia
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230301/yanik-annelerin-caresiz-kaldigi-icin-cocuklarini-kuran-kursuna-verdiklerine-dair-bilgi-gelmedi-1067646478.html
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deprem, kaçırma, çocuk kaçırma, içişleri bakanlığı, iddia
deprem, kaçırma, çocuk kaçırma, içişleri bakanlığı, iddia
İçişleri Bakanlığı 'deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı' iddialarına yanıt verdi
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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat olmadığını, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.
Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Felaketin yaralarını en kısa sürede sarmak için aziz milletimiz ve devletimiz el ele mücadele verirken, bu ve benzeri spekülasyonlara itibar edilmemeli, doğru bilgi için sadece yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır. Asılsız iddiaları gündeme getirenler ve yayanlar hakkında işlem başlatılmaktadır."