https://sputniknews.com.tr/20230301/icisleri-bakanligi-deprem-bolgesinde-cocuk-kacirildigi-iddialarina-yanit-verdi-1067661535.html

İçişleri Bakanlığı 'deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı' iddialarına yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı 'deprem bölgesinde çocuk kaçırıldığı' iddialarına yanıt verdi

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T15:43+0300

2023-03-01T15:43+0300

2023-03-01T15:43+0300

türkiye

deprem

kaçırma

çocuk kaçırma

içişleri bakanlığı

iddia

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "deprem bölgesinde çocuk kaçırma olaylarının meydana geldiği" yönünde asılsız paylaşımların yapıldığı belirtildi.Çocuk kaçırma iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden herhangi bir ihbar ve müracaat olmadığı, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230301/yanik-annelerin-caresiz-kaldigi-icin-cocuklarini-kuran-kursuna-verdiklerine-dair-bilgi-gelmedi-1067646478.html

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deprem, kaçırma, çocuk kaçırma, içişleri bakanlığı, iddia