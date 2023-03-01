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'Hong Kong artık normale dönüyor': 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı
'Hong Kong artık normale dönüyor': 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T09:56+0300
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koronavirüs
fotoğraf
maske
çin
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020 yılında uygulanmaya başlanan maske zorunluluğu 959 gün sonra yani yaklaşık 3 yılın ardından resmen kaldırıldı.
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koronavirüs, fotoğraf, maske, çin, çin halk cumhuriyeti, hong kong, фото
koronavirüs, fotoğraf, maske, çin, çin halk cumhuriyeti, hong kong, фото

'Hong Kong artık normale dönüyor': 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

09:56 01.03.2023
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020 yılında uygulanmaya başlanan maske zorunluluğu 959 gün sonra yani yaklaşık 3 yılın ardından resmen kaldırıldı.
© AA / John Ricky

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. Bazı vatandaşların maske alışkanlığını sürdürmeye devam ettiği gözlemlendi.

Çin&#x27;in Hong Kong Özel İdare Bölgesi&#x27;nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. Bazı vatandaşların maske alışkanlığını sürdürmeye devam ettiği gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / John Ricky

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. Bazı vatandaşların maske alışkanlığını sürdürmeye devam ettiği gözlemlendi.

© AA / John Ricky

Hong Kong'da tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunluydu ve takılmaması halinde bin doları aşan para cezası uygulanıyordu.

Hong Kong&#x27;da tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunluydu ve takılmaması halinde bin doları aşan para cezası uygulanıyordu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / John Ricky

Hong Kong'da tüm kamusal alanlarda maske takılması zorunluydu ve takılmaması halinde bin doları aşan para cezası uygulanıyordu.

© AA / John Ricky

Maske zorunluluğu, Temmuz 2020'de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı.

Maske zorunluluğu, Temmuz 2020&#x27;de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / John Ricky

Maske zorunluluğu, Temmuz 2020'de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı.

© AA / John Ricky

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, düzenlediği basın toplantısında 959 gün sonra maske zorunluluğunun çarşamba günü itibariyle kaldırılacağını duyurdu.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, düzenlediği basın toplantısında 959 gün sonra maske zorunluluğunun çarşamba günü itibariyle kaldırılacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / John Ricky

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee, düzenlediği basın toplantısında 959 gün sonra maske zorunluluğunun çarşamba günü itibariyle kaldırılacağını duyurdu.

© AA / John Ricky

İş amaçlı seyahat edenleri ve turistleri yeniden ağırlamak için büyük bir hamle başlattıklarını söyleyen Lee, "Artık normale dönüyoruz" dedi.

İş amaçlı seyahat edenleri ve turistleri yeniden ağırlamak için büyük bir hamle başlattıklarını söyleyen Lee, &quot;Artık normale dönüyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / John Ricky

İş amaçlı seyahat edenleri ve turistleri yeniden ağırlamak için büyük bir hamle başlattıklarını söyleyen Lee, "Artık normale dönüyoruz" dedi.

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