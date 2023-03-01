'Hong Kong artık normale dönüyor': 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

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Maske zorunluluğu, Temmuz 2020'de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı.