'Hong Kong artık normale dönüyor': 959 gün sonra maske zorunluluğu kalktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020 yılında uygulanmaya başlanan maske zorunluluğu 959 gün sonra yani yaklaşık 3 yılın ardından resmen kaldırıldı.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 2020 yılında uygulanmaya başlanan maske zorunluluğu 959 gün sonra yani yaklaşık 3 yılın ardından resmen kaldırıldı.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. Bazı vatandaşların maske alışkanlığını sürdürmeye devam ettiği gözlemlendi.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza giren maske uygulaması, yaklaşık 3 yıl sonra kaldırıldı. Bazı vatandaşların maske alışkanlığını sürdürmeye devam ettiği gözlemlendi.
Maske zorunluluğu, Temmuz 2020'de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı.
Maske zorunluluğu, Temmuz 2020'de toplu taşıma için yürürlüğe girdi ve iki hafta sonra iç ve dış alanları da içerecek şekilde genişletildi. Ancak şehirdeki insanların büyük çoğunluğu, virüsün yayılmasını engellemek için maske takmaya başlamıştı.