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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/hatayin-antakya-ilcesinde-44-buyuklugunde-deprem-1067639261.html
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T10:34+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
hatay
antakya
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
hatay
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türkiye, hatay, antakya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye, hatay, antakya, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

10:34 01.03.2023 (güncellendi: 10:46 01.03.2023)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AA
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AFAD, Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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