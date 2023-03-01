Gönüllü esaret: Bir ayını müzedeki camlı odada geçirdi, kitap yazdı

© AA "Benim için çok büyük bir zorluktu. Önce nasıl olacağını bilmiyordum" diyen De Coster, ilk başta müzeye gelenlerin kendisini izleyebileceği, ne yazdığını görebileceği bir ortam hazırlamayı planladığını söyledi. De Coster, "Ancak bir ay boyunca fark ettim ki bu sadece tek yönlü bir şey değil. Benim de izleyicilere ihtiyacım olduğunu anladım. Beni izleyenler bana cesaret ve enerji verdi" dedi. "İnsanların bana bakışları çok ilham vericiydi. Yani sadece yazar değil, izleyici de mevcuttu" ifadesini kullanan De Coster, bunun kendisi için beklenmedik olduğunu dile getirdi.