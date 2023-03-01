https://sputniknews.com.tr/20230301/gaziantepte-depremzedelerden-ev-tasimada-yuksek-ucret-isteyen-firmaya-25-bin-lira-ceza-1067642457.html
Gaziantep'te depremzedelerden ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya 25 bin lira ceza
Gaziantep'te depremzedelerden ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya 25 bin lira ceza
Gaziantep'te, yüksek fiyat talep eden bir nakliye firmasına cezai işlem uygulandı, 2 araç 15 gün trafikten men edildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:40+0300
2023-03-01T11:40+0300
2023-03-01T11:46+0300
gaziantep
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ev
nakliye
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Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.Söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 lira cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html
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gaziantep, ev, nakliye
Gaziantep'te depremzedelerden ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya 25 bin lira ceza
11:40 01.03.2023 (güncellendi: 11:46 01.03.2023) Abone ol
Gaziantep'te, yüksek fiyat talep eden bir nakliye firmasına cezai işlem uygulandı, 2 araç 15 gün trafikten men edildi.
Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.
Söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 lira cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.