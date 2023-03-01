https://sputniknews.com.tr/20230301/gaziantepte-depremzedelerden-ev-tasimada-yuksek-ucret-isteyen-firmaya-25-bin-lira-ceza-1067642457.html

Gaziantep'te depremzedelerden ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya 25 bin lira ceza

Gaziantep'te depremzedelerden ev taşımada yüksek ücret isteyen firmaya 25 bin lira ceza

Gaziantep'te, yüksek fiyat talep eden bir nakliye firmasına cezai işlem uygulandı, 2 araç 15 gün trafikten men edildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T11:40+0300

2023-03-01T11:40+0300

2023-03-01T11:46+0300

gaziantep

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ev

nakliye

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Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın, ev taşımak için irtibat kurduğu taşıma şirketinin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği şeklindeki şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.Söz konusu nakliye firması ile birlikte faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 25 bin 256 lira cezai işlem uygulanarak araçlar 15 gün trafikten men edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html

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gaziantep, ev, nakliye