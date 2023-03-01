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https://sputniknews.com.tr/20230301/finlandiya-parlamentosu-nato-tasarisini-onayladi-1067662381.html
Finlandiya parlamentosu NATO tasarısını onayladı
Finlandiya parlamentosu NATO tasarısını onayladı
Finlandiya parlamentosu, ülkenin NATO'nun bir üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T15:55+0300
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Finlandiya haber ajansı YLE'nin bildirdiğine göre, parlamento, Finlandiya'nın NATO üyeliğini 184'e karşı 7 oyla onayladı.Sol İttifak'ın 6 temsilcisi ve Güç Halka Aittir Partisi'nden Ano Turtiainen, NATO üyeliğine karşı oy kullandı.Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye ve Macaristan'ın onaylaması durumunda gerçekleşecek. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.
https://sputniknews.com.tr/20230301/stoltenberg-finlandiya-ve-isvec-icin-kesin-bir-tarih-veremem-1067638344.html
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nato, finlandiya
nato, finlandiya

Finlandiya parlamentosu NATO tasarısını onayladı

15:55 01.03.2023
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© AP Photo
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Finlandiya parlamentosu, ülkenin NATO'nun bir üyesi olmasına izin veren yasa tasarısını kabul etti.
Finlandiya haber ajansı YLE'nin bildirdiğine göre, parlamento, Finlandiya'nın NATO üyeliğini 184'e karşı 7 oyla onayladı.
Sol İttifak'ın 6 temsilcisi ve Güç Halka Aittir Partisi'nden Ano Turtiainen, NATO üyeliğine karşı oy kullandı.
Finlandiya'nın NATO üyeliği, Türkiye ve Macaristan'ın onaylaması durumunda gerçekleşecek. Halihazırda 28 NATO ülkesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini kabul etti.
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