Ete bu kez deprem zammı geldi: İstanbul'da kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor

Et fiyatları yılbaşından bu yana sürekli artıyor. Deprem sonrası fiyatlardaki artış daha da hızlandı. Kasaplara göre, tedarikçiler depremi neden göstererek... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

Yılbaşından bu yana fiyatı sürekli artan ete bu kez deprem zammı geldi.NTV'nin ulaştığı sektör yetkililerine göre fiyatlarda her hafta 5 lira ile 10 lira arasında artış yaşanıyor. Yılbaşında 120 lira olan karkas etin kilosu şu an 170 liradan satılıyor. Aradaki 50 liralık fark yüzde 40'lık zam anlamına geliyor.Kıymanın kilosu 200 lirayı aştıDana kıymanın kilosu 200 liranın, kuşbaşının kilosu ise 250 liranın üzerine çıktı.Son 3 haftada gelen zamların nedeni olarak ise deprem gösteriliyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ şunları söyledi:Kasaplara göre fiyatların artmasının tek nedeni deprem fırsatçılığı değil.Sektör yetkilileri 2,5 yıl önce süt fiyatlarının uzun bir süre baskı altında tutulduğunu söylüyor. O dönem ineklerin kesime gittiğini şu an bu yüzden hayvan varlığının azaldığı ifade ediliyor.Yalçındağ, ''20 gün öncesine dayanan deprem hadisesi de bunda etkili ondan önce pandemi süreci de bütün dünyayı etkiledi bizi de etkiledi. Biz sattığımız etin üzerinden kazandığımız para ile geçinen insanlarız. Sattığımız et miktarı düştüğü noktada bizim de gelirlerimiz düşüyor. Biz de sıkıntı içerisine giriyoruz.'' dedi.İstanbul'da bir hafta kepenk indirilecekÖte yandan İstanbul'daki bazı kasaplar, karkas et fiyatına tepki olarak kepenk indirmeye hazırlanıyor. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası, depremin bahane edilerek ette zam furyası başlatıldığını belirtiyor. Oda yetkilileri, dükkanları bir hafta kapatarak tepki göstermek istediklerini dile getiriyor.

