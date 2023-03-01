https://sputniknews.com.tr/20230301/estonyadan-ukraynaya-kesif-ekipmani-1067625569.html
Estonya’dan Ukrayna’ya keşif ekipmanı
Estonya’dan Ukrayna’ya keşif ekipmanı
Estonya merkezli Defsecintel şirketinin, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile ortaklaşa üretilen keşif ekipmanını Ukrayna’ya sağladığı belirtildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T00:00+0300
2023-03-01T00:00+0300
2023-03-01T00:00+0300
ukrayna krizi
estonya
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Defsecintel CEO’su Janus Tamm, SurveilSPIRE izleme keşif platformunu Ukrayna’ya gönderdiklerini belirtti. Platform, özel bir araç tarafından çekilerek taşınabiliyor.Tamm, Estonya devlet televizyonu ERR’e açıklamasında, “Bu ekipman, sınır korumada, keşif faaliyetlerinde ve misal askeri üs korumada kullanılabilir. İnsansız hava araçları için kalkış pisti olarak kullanılabilmesi bu platformu özel kılıyor. Bu insansız hava araçları, ek gözlem misyonu yürütebilir” ifadesini kullandı.Ekipmanın fiyatı 20-30 milyon euro olduğu ifade edildi. Tamm, ilk platformların artık Ukrayna’da hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/alman-sirket-ukraynaya-kesif-sistemleri-tedarik-etmeye-basladi-1067624114.html
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estonya
Estonya’dan Ukrayna’ya keşif ekipmanı
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Estonya merkezli Defsecintel şirketinin, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile ortaklaşa üretilen keşif ekipmanını Ukrayna’ya sağladığı belirtildi.
Defsecintel CEO’su Janus Tamm, SurveilSPIRE izleme keşif platformunu Ukrayna’ya gönderdiklerini belirtti. Platform, özel bir araç tarafından çekilerek taşınabiliyor.
Tamm, Estonya devlet televizyonu ERR
’e açıklamasında, “Bu ekipman, sınır korumada, keşif faaliyetlerinde ve misal askeri üs korumada kullanılabilir. İnsansız hava araçları için kalkış pisti olarak kullanılabilmesi bu platformu özel kılıyor. Bu insansız hava araçları, ek gözlem misyonu yürütebilir”
ifadesini kullandı.
Ekipmanın fiyatı 20-30 milyon euro olduğu ifade edildi. Tamm, ilk platformların artık Ukrayna’da hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.