Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/estonyadan-ukraynaya-kesif-ekipmani-1067625569.html
Estonya’dan Ukrayna’ya keşif ekipmanı
Estonya’dan Ukrayna’ya keşif ekipmanı
Estonya merkezli Defsecintel şirketinin, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile ortaklaşa üretilen keşif ekipmanını Ukrayna’ya sağladığı belirtildi. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T00:00+0300
2023-03-01T00:00+0300
ukrayna krizi
estonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0b/1056271335_0:31:2673:1534_1920x0_80_0_0_afc4cbd09b2aa057656f4f317661d254.jpg
Defsecintel CEO’su Janus Tamm, SurveilSPIRE izleme keşif platformunu Ukrayna’ya gönderdiklerini belirtti. Platform, özel bir araç tarafından çekilerek taşınabiliyor.Tamm, Estonya devlet televizyonu ERR’e açıklamasında, “Bu ekipman, sınır korumada, keşif faaliyetlerinde ve misal askeri üs korumada kullanılabilir. İnsansız hava araçları için kalkış pisti olarak kullanılabilmesi bu platformu özel kılıyor. Bu insansız hava araçları, ek gözlem misyonu yürütebilir” ifadesini kullandı.Ekipmanın fiyatı 20-30 milyon euro olduğu ifade edildi. Tamm, ilk platformların artık Ukrayna’da hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/alman-sirket-ukraynaya-kesif-sistemleri-tedarik-etmeye-basladi-1067624114.html
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0b/1056271335_0:0:2673:2005_1920x0_80_0_0_dc0fb72c5528abb5d87f72e164724fc7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
estonya
estonya

Estonya’dan Ukrayna’ya keşif ekipmanı

00:00 01.03.2023
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийEstonya
Estonya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Abone olTelegram
Estonya merkezli Defsecintel şirketinin, Alman savunma şirketi Rheinmetall ile ortaklaşa üretilen keşif ekipmanını Ukrayna’ya sağladığı belirtildi.
Defsecintel CEO’su Janus Tamm, SurveilSPIRE izleme keşif platformunu Ukrayna’ya gönderdiklerini belirtti. Platform, özel bir araç tarafından çekilerek taşınabiliyor.
Tamm, Estonya devlet televizyonu ERR’e açıklamasında, “Bu ekipman, sınır korumada, keşif faaliyetlerinde ve misal askeri üs korumada kullanılabilir. İnsansız hava araçları için kalkış pisti olarak kullanılabilmesi bu platformu özel kılıyor. Bu insansız hava araçları, ek gözlem misyonu yürütebilir” ifadesini kullandı.
Ekipmanın fiyatı 20-30 milyon euro olduğu ifade edildi. Tamm, ilk platformların artık Ukrayna’da hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.
Rheinmetall - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
Ukrayna krizi
Alman şirket Ukrayna'ya keşif sistemleri tedarik etmeye başladı
Dün, 23:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала