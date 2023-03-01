https://sputniknews.com.tr/20230301/diyarbakirda-avukatlik-burosuna-silahli-saldiri-1067665340.html
Diyarbakır'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı
Diyarbakır'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı
Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir hukuk bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 zanlı yakalandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T17:02+0300
2023-03-01T17:02+0300
2023-03-01T17:02+0300
türkiye
diyarbakır
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Diyarbakır'da M.K., davasını almak istemeyen avukatlık bürosuna doğru tabancayla 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayın ardından M.K. ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın gözaltına alındı.Öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi´nde meydana geldi. M.K., bir süre önce binanın 2´nci katında bulunan avukatlık bürosuna giderek, avukatlardan davasını almalarını istedi.Avukatlar ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.K., iddiaya göre avukatları tehdit etti. Avukatların şikayetiyle geçen günlerde gözaltına alınan M.K., serbest bırakıldı.Bugün avukatlık bürosunun bulunduğu binanın önüne gelen M.K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, 2´nci kata doğru 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kadını gözaltına aldı.Avukatlık bürosunda incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Diyarbakır'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı
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Diyarbakır'da korku dolu anlar yaşandı. Kentte bir hukuk bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 zanlı yakalandı.
Diyarbakır'da M.K., davasını almak istemeyen avukatlık bürosuna doğru tabancayla 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayın ardından M.K. ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kadın gözaltına alındı.
Öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Lise Caddesi´nde meydana geldi. M.K., bir süre önce binanın 2´nci katında bulunan avukatlık bürosuna giderek, avukatlardan davasını almalarını istedi.
Avukatlar ise olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine M.K., iddiaya göre avukatları tehdit etti. Avukatların şikayetiyle geçen günlerde gözaltına alınan M.K., serbest bırakıldı.
Bugün avukatlık bürosunun bulunduğu binanın önüne gelen M.K., yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, 2´nci kata doğru 5 el ateş edip, kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen bir kadını gözaltına aldı.
Avukatlık bürosunda incelemelerde bulunan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.