https://sputniknews.com.tr/20230301/disk-istanbul-bolge-temsilcisi-bazi-isverenler-afeti-ganimete-cevirip-iscileri-isten-cikardilar-1067670810.html
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi: Bazı işverenler afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılar
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi: Bazı işverenler afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılar
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, ‘DİSK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplantı yaptı’ diyerek, pandemi döneminde... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T18:32+0300
2023-03-01T18:32+0300
2023-03-01T18:32+0300
anlat bana
radyo
disk
türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar)
deprem
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DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi: Bazı işverenler afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılar
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi: Bazı işverenler afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılar
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremler sonrasında, bölgede tekstil sektörü de ağır darbe aldı. Birçok fabrika depremde zarar görürken, bazıları çalışanlarını kaybetti, bazı çalışanlar şehri terk etti. Bu süreçte işverenler ise çalışanlarına işe dönün çağrısı yaparken, işe dönmeyenlerin iş akitlerinin tazminatsız feshedileceği kaydedildi.Asalettin Arslanoğlu: Bazı işverenler burada afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılarKonuyu, Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında ele aldı.Asalettin Arslanoğlu şu ifadeleri kullandı:‘Bu bölge Türkiye tekstilinin başkenti. Ancak sadece tekstilde değil belediye personeli arasında bile pek çok çalışanın kayıp olduğunu biliyoruz. Göçle bölgeyi mi terk ettiler, yaşamlarını mı yitirdiler bilmiyoruz. Bu bağlamda fabrikaların zarar gördüğünü biliyoruz ve yine pek çok tekstil çalışanının da bulundukları bölgeyi aileleriyle birlikte terk ettiğini biliyoruz. O nedenle de özellikle iplik ve halı tedariki konusunda bölgede büyük bir sıkıntı yaşanıyor.’Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların sahiplerinin işçilere yönelik işinize dönün çağrısı sonrası işine dönemeyen işçilerin iş akitlerinin tazminatsız feshine ilişkin de konuşan Arslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:“Maalesef böyle bir durum söz konusu. Kanun diyor ki, iki gün işe mazeretsiz gelmeyen işçinin iş akdi tazminatsız feshedilir. Bazı işverenler burada afeti ganimete çevirip çalışanlarının işe devamsızlık yaptığını iddia ederek tazminatsız iş akdinin feshi yoluna gitti. Bu konuda DİSK heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplantı yaptı. Toplantıda konu gündeme getirildi ve pandemi döneminde olduğu gibi iş akdi feshinin yasaklanması ve işine dönmek istemeyen veya dönemeyecek durumda olan kişilerin gelir kaybının engellenmesini sağlayacak bir sistemin, özellikle işsizlik sigortası fonu kullanarak gündeme alınması konusunda görüş bildirdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de DİSK heyetine hak verdi. Yakın zamanda bu konuda düzenleme yapılmasını bekliyoruz.”
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Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
radyo, disk, türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar), deprem, аудио
radyo, disk, türkiye devrimci işçi sendikaları konfederasyonu araştırma dairesi (disk-ar), deprem, аудио
DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi: Bazı işverenler afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılar
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DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, ‘DİSK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplantı yaptı’ diyerek, pandemi döneminde olduğu gibi deprem bölgesinden işten çıkarmaların yasaklanması ve İşsizlik Fonu’nun devreye sokulması gerektiğini söyledi.
Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli ve 10 şehri etkileyen depremler sonrasında, bölgede tekstil sektörü de ağır darbe aldı. Birçok fabrika depremde zarar görürken, bazıları çalışanlarını kaybetti, bazı çalışanlar şehri terk etti. Bu süreçte işverenler ise çalışanlarına işe dönün çağrısı yaparken, işe dönmeyenlerin iş akitlerinin tazminatsız feshedileceği kaydedildi.
Asalettin Arslanoğlu: Bazı işverenler burada afeti ganimete çevirip işçileri işten çıkardılar
Konuyu, Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında ele aldı.
Asalettin Arslanoğlu şu ifadeleri kullandı:
‘Bu bölge Türkiye tekstilinin başkenti. Ancak sadece tekstilde değil belediye personeli arasında bile pek çok çalışanın kayıp olduğunu biliyoruz. Göçle bölgeyi mi terk ettiler, yaşamlarını mı yitirdiler bilmiyoruz. Bu bağlamda fabrikaların zarar gördüğünü biliyoruz ve yine pek çok tekstil çalışanının da bulundukları bölgeyi aileleriyle birlikte terk ettiğini biliyoruz. O nedenle de özellikle iplik ve halı tedariki konusunda bölgede büyük bir sıkıntı yaşanıyor.’
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların sahiplerinin işçilere yönelik işinize dönün çağrısı sonrası işine dönemeyen işçilerin iş akitlerinin tazminatsız feshine ilişkin de konuşan Arslanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Maalesef böyle bir durum söz konusu. Kanun diyor ki, iki gün işe mazeretsiz gelmeyen işçinin iş akdi tazminatsız feshedilir. Bazı işverenler burada afeti ganimete çevirip çalışanlarının işe devamsızlık yaptığını iddia ederek tazminatsız iş akdinin feshi yoluna gitti. Bu konuda DİSK heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplantı yaptı. Toplantıda konu gündeme getirildi ve pandemi döneminde olduğu gibi iş akdi feshinin yasaklanması ve işine dönmek istemeyen veya dönemeyecek durumda olan kişilerin gelir kaybının engellenmesini sağlayacak bir sistemin, özellikle işsizlik sigortası fonu kullanarak gündeme alınması konusunda görüş bildirdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de DİSK heyetine hak verdi. Yakın zamanda bu konuda düzenleme yapılmasını bekliyoruz.”