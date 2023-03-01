https://sputniknews.com.tr/20230301/depremlerde-enkaz-altindan-cikarilan-refakatsiz-1543-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067678942.html

Depremlerde enkaz altından çıkarılan refakatsiz 1543 çocuk ailesine teslim edildi

Depremlerde enkaz altından çıkarılan refakatsiz 1543 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğumuz kayıt... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T21:38+0300

2023-03-01T21:38+0300

2023-03-01T21:44+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

çocuk

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

kahramanmaraş

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.

kahramanmaraş

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çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kahramanmaraş