https://sputniknews.com.tr/20230301/depremlerde-enkaz-altindan-cikarilan-refakatsiz-1543-cocuk-ailesine-teslim-edildi-1067678942.html
Depremlerde enkaz altından çıkarılan refakatsiz 1543 çocuk ailesine teslim edildi
Depremlerde enkaz altından çıkarılan refakatsiz 1543 çocuk ailesine teslim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğumuz kayıt... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T21:38+0300
2023-03-01T21:38+0300
2023-03-01T21:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çocuk
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
kahramanmaraş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini açıkladı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.
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çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kahramanmaraş
çocuk, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, kahramanmaraş
Depremlerde enkaz altından çıkarılan refakatsiz 1543 çocuk ailesine teslim edildi
21:38 01.03.2023 (güncellendi: 21:44 01.03.2023) Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklara ilişkin yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.
Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.