https://sputniknews.com.tr/20230301/depremlerde-can-kaybi-45-bin-89-oldu-1067628773.html
Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu
Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T01:33+0300
2023-03-01T01:33+0300
2023-03-01T01:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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deprem
Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu
01:33 01.03.2023 (güncellendi: 01:34 01.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.