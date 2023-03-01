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SON DAKİKA I Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230301/depremlerde-can-kaybi-45-bin-89-oldu-1067628773.html
Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu
Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı. 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T01:33+0300
2023-03-01T01:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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deprem
deprem

Depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu

01:33 01.03.2023 (güncellendi: 01:34 01.03.2023)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bin 89 oldu. 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı yaşandı.
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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